Юмористический концерт Урганта в Израиле: поздравил Пугачёву и обыграл отсутствие Хрусталёва

Телеведущий Иван Ургант встретил 47-й день рождения на сцене в Израиле, где представил зрителям юмористический концерт.
Вместе с Александром Гудковым он обыграл отсутствие своего постоянного соведущего Дмитрия Хрусталёва, оставшегося в России: Гудков "почтил" его память, возложив цветы на пустое место за столом. Ролик опубликовал Telegram-канал "Хуже и не скажешь".
Особый момент вечера Ургант посвятил Алле Пугачёвой, чей юбилей отмечался накануне. Исполнение хита "Миллион алых роз" ведущий сопроводил словами: "Алла Борисовна, с прошедшим!" — вызвав овации зала.
В соцсетях артист поделился восторженными откликами поклонников: "Дождались вашего возвращения на сцену", "Это было гениально". Сам концерт, судя по кадрам, сочетал ностальгию по "Вечернему Урганту" и новые форматы юмора.
Ранее Анна Пересильд высказалась о романе с Ваней Дмитриенко.
Ива́н Андре́евич У́ргант (род. 16 апреля 1978, Ленинград) — российский актёр театра, кино, телевидения и дубляжа, режиссёр, сценарист, продюсер, шоумен, теле- и радиоведущий, певец, композитор, юморист, гитарист и мультиинструменталист.
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