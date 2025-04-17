Анна Пересильд раскрывает правду о своих отношениях с Ваней Дмитриенко: очень рада, что он есть

1:00 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Российский шоу-бизнес

Актриса Анна Пересильд опровергла слухи о романе с певцом Ваней Дмитриенко.

Фото: youtube.com by канал Ваня Дмитриенко, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Анна Пересильд и Ваня Дмитриенко

После расставания с коллегой по сериалу "Слова пацана" Ярославом Могильниковым 15-летняя артистка оказалась в центре внимания из-за частых появлений на публике с певцом Ваней Дмитриенко. Пара вместе снялась в клипе, а затем была замечена на светских мероприятиях.

"Между нами только дружба. Ваня — надёжный и порядочный человек, я рада, что он есть в моей жизни", — пояснила Анна в разговоре с журналом "ОК!".

Несмотря на её слова, поклонники усомнились в отсутствии романтики. Причиной стал намёк актрисы на то, что её сердце "несвободно". При этом она отказалась раскрывать подробности нового романа из-за предыдущего негативного опыта.

Анна не исключила, что когда-нибудь поделится деталями нового романа.

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Уточнения

А́нна Алексе́евна Переси́льд (род. 20 мая 2009, Москва, Россия) — российская актриса.



Ива́н Ви́кторович (Ва́ня) Дмитрие́нко (род. 25 октября 2005, Красноярск, Россия) — российский певец, актёр кино, получивший раннюю популярность после выхода трека «Венера-Юпитер».



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