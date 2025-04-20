Секреты любви и потерь: Анна Седокова дала первое интервью после смерти Тиммы и раскрыла свои истинные чувства

1:10 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Анна Седокова дала первое интервью после трагедии, произошедшей в её семье. Певица поучаствовала в шоу "По каверочку" в студии VK.

Фото: commons.wikimedia.org by Tiraspolsky, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Дождливый вечер

Седокова рассказала, что незадолго до смерти Яниса Тиммы у неё были напряжённые отношения с ним, но она искренне его любила, и тем страшнее стало для неё самоубийство мужа.

"Я переживала самый сложный период в своей жизни, потерю любимого человека, потерю человека, который был очень важен для меня. Это стало для меня огромным горем даже несмотря на то, что у нас было всё сложно", — поделилась Анна.

Также она призналась, что всю жизнь мечтала не столько о замужестве, сколько о большой любви. Седокова не винит Тимму, но считает, что никогда нельзя добровольно уходить из жизни. В момент, когда приходит такое желание, стоит подумать о том, что будет с близкими.

"Если ты уйдёшь, ты ничего никому не докажешь, только погрузишь любимых в страшные вещи", — заключила артистка.

Она добавила, что в какой-то момент поняла, что должна найти в себе силы преодолеть горе и идти дальше своим путём.

Уточнения

А́нна Влади́мировна Седоко́ва (укр. Анна Володимирівна Сєдокова; род. 16 декабря 1982, Киев, Украинская ССР, СССР) — украинская поп-певица, автор песен, дизайнер одежды, актриса, теле- и радиоведущая.



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