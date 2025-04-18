Постройневший сын Никаса Сафронова рассказал о похудении: у меня уникальная система

1:09 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Сбросивший 100 килограммов лишнего веса сын Никаса Сафронова Лука Затравкин поделился секретом успеха.

Фото: https://commons.wikimedia.org/ by Sofiamoreiralima is licensed under From Wikimedia Commons, the free media repository Пивной живот

Весивший почти 300 кг сын художника Никаса Сафронова успешно худеет. На похоронах рэпера Паши Техника Лука предстал заметно постройневшим.

Затравкин рассказывал, что сделал абдоминопластику (операцию на подтяжку мышц брюшной стенки), которая помогла ему разом избавиться от 8 килограммов жира.

Пианист объяснил, что не операция поспособствовала его снижению веса.

На вопросы про "Оземпик" молодой человек отвечать отказался.

Лука объяснил, что для идеального веса ему осталось сбросить ещё 20 килограммов.

"Это заняло два года. Но хочу сказать, что я со своей стороны никогда не кичился своим внешним видом, что хорошо или плохо выгляжу", — цитирует слова Луки Woman ru.

Он назвал борьбу с лишним весом важным моментом своей жизни.

"Я меняюсь. У меня есть моя уникальная система", — заявил Затравкин.

Уточнения

Николай (Ни́кас) Степа́нович Сафро́нов (род. 8 апреля 1956, Ульяновск, СССР) — советский и российский художник.



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