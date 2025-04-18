Постройневший сын Никаса Сафронова рассказал о похудении: у меня уникальная система

Сбросивший 100 килограммов лишнего веса сын Никаса Сафронова Лука Затравкин поделился секретом успеха.
Весивший почти 300 кг сын художника Никаса Сафронова успешно худеет. На похоронах рэпера Паши Техника Лука предстал заметно постройневшим.
Затравкин рассказывал, что сделал абдоминопластику (операцию на подтяжку мышц брюшной стенки), которая помогла ему разом избавиться от 8 килограммов жира.
Пианист объяснил, что не операция поспособствовала его снижению веса.
На вопросы про "Оземпик" молодой человек отвечать отказался.
Лука объяснил, что для идеального веса ему осталось сбросить ещё 20 килограммов.
"Это заняло два года. Но хочу сказать, что я со своей стороны никогда не кичился своим внешним видом, что хорошо или плохо выгляжу", — цитирует слова Луки Woman ru.
Он назвал борьбу с лишним весом важным моментом своей жизни.
"Я меняюсь. У меня есть моя уникальная система", — заявил Затравкин.
Николай (Ни́кас) Степа́нович Сафро́нов (род. 8 апреля 1956, Ульяновск, СССР) — советский и российский художник.
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Он не любит солнце, спит всё лето и нерестится в январе. Вот почему налима называют самой странной рыбой в наших водоёмах.