Почему Александр Шоуа отказывает талантливым певицам: неожиданные критерии отбора

1:23 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Александр Шоуа был потрясён уходом Дарьи Храмовой из группы "Непара". У него даже начались проблемы со здоровьем из-за переживаний, однако он рассказал в беседе с "7Дней", что сейчас активно ищет другую вокалистку.

Фото: commons.wikimedia.org by А. С. Ковалёв, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Александр Шоуа

Шоуа отметил, что с ним бывает непросто, потому что он очень требовательный, говорит прямо всё, что думает, и может из-за этого показаться резким. Он поделился, какие критерии для него важны в поиске будущей участницы группы.

Певец объяснил, что он может отказывать даже талантливым певицам, просто потому что ему не подходит их тембр. Шоуа обращает особое внимание на то, как другой голос будет звучать с ним дуэтом, и талант, как бы он ни был важен, играет здесь не ключевую роль. При этом исполнитель подчеркнул, что обделённые талантом люди не приходят к нему на кастинг, поскольку понимают, с кем им предстоит иметь дело.

"Если кто-то, уходя от меня, пишет в резюме, что работал со мной, его берут без прослушивания, потому что меня терпеть невозможно, и люди, работающие со мной, — это люди работоспособные, люди, способные выслушать критику — заслуженную, конечно", — резюмировал Шоуа.

Также он добавил, что внешность ему не важна, поскольку талантливый и способный человек может выглядеть как угодно.

Уточнения

Александр Вячеславович Шоуа (абх. Алықьсандр Виачеслав-иԥа Шьоуа; род. 26 декабря 1973, Очамчира, Абхазская АССР, Грузинская ССР, СССР) — российский композитор и певец, участник группы «Непара» (с 2002) — руководитель группы.



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