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Павел Дуров ответил на обвинения французской прессы

Шоу-бизнес

Павел Дуров заявил, что французские журналисты пишут о нём неправду.

Основатель Telegram Павел Дуров
Фото: ВК-аккаунт Павла Дурова is licensed under public doman
Основатель Telegram Павел Дуров

Основатель Telegram отреагировал на статью во французской газете, в которой было написано, что его заставили соблюдать европейские правила.

"Это неправда. Telegram всегда соблюдал законы ЕС", — объяснил Павел.

Бизнесмен заверил, что французские суды смогли получать IP-адреса подозреваемых в совершении уголовных преступлений из Telegram.

Для этого, по словам Дурова, следовало связаться с ним в приложениях. Он отметил, что не понимает, почему во Франции игнорировали этот процесс.

"Я люблю Францию и уважаю", — объяснил миллиардер.

Ранее Павел Дуров отреагировал на упрёки сетевых моралистов и предстал с невестой в скромных образах.

Уточнения

Па́вел Вале́рьевич Ду́ров (род. 10 октября 1984, Ленинград, РСФСР, СССР) — российский предприниматель в сфере информационных технологий, основатель социальной сети «ВКонтакте» и кроссплатформенного мессенджера Telegram.

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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