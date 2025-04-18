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ФСБ предотвратила теракт на концерте комика Павла Воли в Пятигорске

0:48
Шоу-бизнес

На выступлении звезды Comedy Club Павла Воли мог быть совершён теракт, который предотвратили сотрудники ФСБ.

Комик Павел Воля
Фото: ВК-аккаунт Павла Воли is licensed under public doman
Комик Павел Воля

Концерт Павла Воли в Пятигорске мог закончиться трагедией, если бы не вмешательство ФСБ.

СМИ сообщают, 24-летний Исриолджон Курбонов вступил в сговор с запрещённой в России террористической организацией. Мужчина намеревался устроить пожар в ДК "София", где было запланировано выступление юмориста.

Злоумышленника оперативно обезвредили до того, как он осуществил свой преступный замысел.

У Курбонова изъяли оружие и коктейли Молотова.

Ранее блогер Ида Галич рассказала, что с ней происходило в день атаки террористов на Крокус Сити Холл.

Уточнения

Па́вел Алексе́евич Во́ля (род. 14 марта 1979, Пенза) — российский киноактёр, эстрадный артист разговорного жанра, телеведущий, певец, поэт, ведущий Comedy Club, шоумен и комик.

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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