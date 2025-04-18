Звезда фильма Астерикс и Обеликс Пьер Пальмад выйдет из тюрьмы

1:11 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Юморист Пьер Пальмад, которому разрешили покинуть тюрьму для отбывания наказания под электронным браслетом, воспользовался своим заключением, чтобы написать пьесу.

Фото: freepik.com by rawpixel.com, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Руки в наручниках

Сможет ли Пьер Пальмад вернуться к прежней жизни после отбывания тюремного срока? Актёр был приговорён к пяти годам тюремного заключения за то, что в феврале 2023 года он спровоцировал серьёзную дорожно-транспортную аварию в состоянии алкогольного опьянения.

Звезде фильма "Астерикс и Обеликс" было разрешено покинуть исправительный центр Бордо-Градиньян, чтобы отбыть оставшуюся часть срока под электронным браслетом.

Пьер Пальмад воспользовался этими 128 днями заключения, чтобы написать пьесу. Проект, который он вполне может использовать, чтобы попытаться вернуться в центр внимания.

"Пьеса с именем Пьера Пальмада в верхней части афиши, на мой взгляд, невозможна", — выразил своё мнение продюсер BFMTV.

Ранее сообщалось, что освобождённый по УДО Михаил Ефремов пытается защитить свою квартиру от папарацци и соседей.

Уточнения

Электро́нный брасле́т — электронное устройство, используемое для контроля перемещений лица, находящегося под домашним арестом, либо осужденного к наказанию в виде ограничения свободы.



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