Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Кошки вне закона: кого и почему запрещают в разных странах
Простая закуска с эффектным вкусом: яйца с крабовыми палочками
Громкая музыка или выхлоп? Камера услышит и накажет — без участия инспектора
Россияне выбрали 50 миллионов упаковок лапши быстрого приготовления с этим вкусом – и это только в Москве
Технологическая революция: 44 планеты, имеющие шанс на жизнь, открыты благодаря AI
Небольшие квартиры — большие доходы: как выбрать выгодную недвижимость для аренды
Секретные растения для тени: 5 вьющихся видов, которые оживят даже северную стену
Всё о новых пятизвёздочных курортах на Крите: чем удивят гостей
Как экспорт куриных яиц в США раскручивает цены в ЕС: детали ситуации

Кудрявцева заступилась за мужа, которого обвинили в уклонении от уплаты налогов

0:54
Шоу-бизнес

Лера Кудрявцева опровергла информацию о задолженностях мужа, хоккеиста Игоря Макарова.

Телеведущая Лера Кудрявцева и хоккеист Игорь Макаров
Фото: Инстаграм Леры Кудрявцевой is licensed under public doman
Телеведущая Лера Кудрявцева и хоккеист Игорь Макаров

Лера Кудрявцева призвала на помощь свою подругу, юриста Екатерину Гордон. Она опубликовала обращение к Гордон в защиту спортсмена.

Адвокат заверила, что торговой компании у Игоря Макарова не было никогда. Налоги за спортсмена, по словам Гордон, платит работодатель.

Екатерина предположила, что мужа Леры Кудрявцевой спутали с другим человеком.

"Вероятно, речь идёт о другом Макарове из Казани, которому мы желаем удачи в разрешении его проблем", — отметила юрист.

У Леры Кудрявцевой возникали семейные проблемы, однако кризис в отношениях супруги сумели преодолеть. Игорь Макаров прошёл лечение и справился со своей пагубной зависимостью от спиртного.

Уточнения

Вале́рия Льво́вна (Ле́ра) Кудря́вцева (род. 19 мая 1971, Усть-Каменогорск, Восточно-Казахстанская область, Казахская ССР, СССР) — российская теле- и радиоведущая, актриса и певица, ведущая развлекательных программ на НТВ.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Её выбрасывают миллионы — а она способна оживить любой сад
Садоводство, цветоводство
Её выбрасывают миллионы — а она способна оживить любой сад Аудио 
Тресковый мутант в пресной воде: кто такой налим и чем он опасен
Домашние животные
Тресковый мутант в пресной воде: кто такой налим и чем он опасен Аудио 
Ответ искусственного интеллекта о Маске: так откровенно об этом ещё никто не высказывался
Наука и техника
Ответ искусственного интеллекта о Маске: так откровенно об этом ещё никто не высказывался Аудио 
Популярное
Тресковый мутант в пресной воде: кто такой налим и чем он опасен

Он не любит солнце, спит всё лето и нерестится в январе. Вот почему налима называют самой странной рыбой в наших водоёмах.

Тресковый мутант в пресной воде: кто такой налим и чем он опасен
Долгожители едят дважды в день — и вот что у них на тарелке
Долгожители едят дважды в день — и вот что у них на тарелке
На светофорах загорится четвёртый цвет — забудьте всё, чему вас учили в автошколе
Неожиданное место в Солнечной системе признали идеальным для жизни
Геополитический сдвиг: зачем США оставляют Украину и Европу за бортом? Дмитрий Плотников АЭС Белене снова нужна Болгарии, потому что у неё сменился хозяин Любовь Степушова Истории любви: несмотря на развод с Жозефиной, Наполеон любил ее до самой смерти Ирина Шлионская
Как добиться эффекта накладных ресниц — без макияжа и наращивания
Сливочный, но не тяжёлый: крем, который ешь ложкой без угрызений
Забудьте про муравейники в огороде: натуральное решение уже у вас под рукой
Забудьте про муравейники в огороде: натуральное решение уже у вас под рукой
Последние материалы
Кудрявцева заступилась за мужа, которого обвинили в уклонении от уплаты налогов
Небольшие квартиры — большие доходы: как выбрать выгодную недвижимость для аренды
Технологическая революция: 44 планеты, имеющие шанс на жизнь, открыты благодаря AI
Россияне выбрали 50 миллионов упаковок лапши быстрого приготовления с этим вкусом – и это только в Москве
Секретные растения для тени: 5 вьющихся видов, которые оживят даже северную стену
Всё о новых пятизвёздочных курортах на Крите: чем удивят гостей
Как экспорт куриных яиц в США раскручивает цены в ЕС: детали ситуации
Гладкие, как после фотошопа: реальные способы сделать ноги идеальными к лету
Не тереть, а бросить целиком: неожиданный способ варки борща
Запрещённые соседи: что никогда не сажают рядом с картошкой умные огородники
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.