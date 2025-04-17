Кудрявцева заступилась за мужа, которого обвинили в уклонении от уплаты налогов

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Лера Кудрявцева опровергла информацию о задолженностях мужа, хоккеиста Игоря Макарова.

Фото: Инстаграм Леры Кудрявцевой is licensed under public doman Телеведущая Лера Кудрявцева и хоккеист Игорь Макаров

Лера Кудрявцева призвала на помощь свою подругу, юриста Екатерину Гордон. Она опубликовала обращение к Гордон в защиту спортсмена.

Адвокат заверила, что торговой компании у Игоря Макарова не было никогда. Налоги за спортсмена, по словам Гордон, платит работодатель.

Екатерина предположила, что мужа Леры Кудрявцевой спутали с другим человеком.

"Вероятно, речь идёт о другом Макарове из Казани, которому мы желаем удачи в разрешении его проблем", — отметила юрист.

У Леры Кудрявцевой возникали семейные проблемы, однако кризис в отношениях супруги сумели преодолеть. Игорь Макаров прошёл лечение и справился со своей пагубной зависимостью от спиртного.

Уточнения

Вале́рия Льво́вна (Ле́ра) Кудря́вцева (род. 19 мая 1971, Усть-Каменогорск, Восточно-Казахстанская область, Казахская ССР, СССР) — российская теле- и радиоведущая, актриса и певица, ведущая развлекательных программ на НТВ.



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