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Садальский объяснил, чем плох город Париж: забудьте про фешенебельные районы

0:49
Шоу-бизнес

Актёр Станислав Садальский перечислил недостатки города Парижа.

Париж
Фото: www.flickr.com by Эрик Чан, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Париж

Станислав Садальский не согласен с утверждением о том, что Париж — это город, который никогда не спит.

"В районе пяти утра здесь нечего делать, конечно, если вы только не занимаетесь уборкой улиц", — написал актёр в соцсетях.

Звезда фильма "Место встречи изменить нельзя" объяснил, что в столице Франции не удастся пропустить стаканчик перед сном в ресторане, так как заведения общепита закрываются рано.

Даже Эйфелева башня по ночам закрыта для посещений. Он отметил, что стоит забыть про фешенебельные районы, если человек стремится к каким-либо действиям.

Ранее Станислав Садальский обратился к Алле Пугачёвой в день её рождения.

Уточнения

Э́йфелева ба́шня (фр. tour Eiffel, МФА: [tu.ʁ‿ɛ.fɛl]) — металлическая башня в центре Парижа, самая узнаваемая его архитектурная достопримечательность. Названа в честь главного конструктора Гюстава Эйфеля.

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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