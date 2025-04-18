Садальский объяснил, чем плох город Париж: забудьте про фешенебельные районы

Актёр Станислав Садальский перечислил недостатки города Парижа.
Станислав Садальский не согласен с утверждением о том, что Париж — это город, который никогда не спит.
"В районе пяти утра здесь нечего делать, конечно, если вы только не занимаетесь уборкой улиц", — написал актёр в соцсетях.
Звезда фильма "Место встречи изменить нельзя" объяснил, что в столице Франции не удастся пропустить стаканчик перед сном в ресторане, так как заведения общепита закрываются рано.
Даже Эйфелева башня по ночам закрыта для посещений. Он отметил, что стоит забыть про фешенебельные районы, если человек стремится к каким-либо действиям.
Ранее Станислав Садальский обратился к Алле Пугачёвой в день её рождения.
Э́йфелева ба́шня (фр. tour Eiffel, МФА: [tu.ʁ‿ɛ.fɛl]) — металлическая башня в центре Парижа, самая узнаваемая его архитектурная достопримечательность. Названа в честь главного конструктора Гюстава Эйфеля.
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