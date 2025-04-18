Тележка Давы ломится от вкусностей, но Мари Краймбрери хочет кое-что ещё: что он забыл купить для любимой жены?

Дава опубликовал в своём блоге забавный ролик, в котором по-доброму посмеялся над аппетитом своей беременной жены Мари Краймбрери.

Фото: flickr.com by wendolyne78, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Пиржные

На кадрах Дава ходит по магазину и скупает все подряд вкусности для жены. В конце концов его тележка стала наполненной доверху. Сама Мари написала в комментариях, что среди покупок почему-то нет шоколадных яиц, которые она обожает.

Наталья Подольская решила поучаствовать в дискуссии и заявила, что Дава должен вернуться в магазин за шоколадными яйцами, на что исполнитель ответил, что так и поступит.

Уточнения

Дави́д Ашо́тович Манукя́н (род. 16 марта 1993, Новосибирск), более известный как Да́ва (DAVA), — российский хип-хоп и рэп-исполнитель, видеоблогер, музыкальный продюсер и бывший телеведущий.



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