Певица Алекса показала фото со дня рождения дочери: целых 4 года

Певица Алекса устроила дочке Адриане сказочный день рождения.
Певица Алекса опубликовала в социальных сетях фото с праздника в четь дня рождения наследницы.
Она организовала девочке торжество в розовых тонах с шарами и сладостями.
"Адриана, моя любимая доченька, сегодня тебе исполнилось целых 4 года! Твой уникальный и порой непростой характер, такая рассудительная и непосредственная", — написала певица в соцсетях.
Она пожелала девочке здоровья, счастья и веры в чудеса.
Ранее в социальных сетях певицы Алексы появился пост, в котором заявлялось, что она расстаётся с мужем, фитнес-тренером Вячеславом Дайчевым. Позже звезда "Фабрики звёзд" объяснила, что не собирается разводиться с супругом. Певица заявила, что её аккаунт взломали.
«Фа́брика звёзд» — российское музыкальное реалити-шоу по поддержке молодых исполнителей, выходившее на разных российских телеканалах с 2002 по 2024 годы (с перерывами).
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