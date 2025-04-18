Певица Алекса показала фото со дня рождения дочери: целых 4 года

0:54 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певица Алекса устроила дочке Адриане сказочный день рождения.

Фото: Инстаграм певицы Алексы is licensed under public doman Певица Алекса с дочкой

Певица Алекса опубликовала в социальных сетях фото с праздника в четь дня рождения наследницы.

Она организовала девочке торжество в розовых тонах с шарами и сладостями.

"Адриана, моя любимая доченька, сегодня тебе исполнилось целых 4 года! Твой уникальный и порой непростой характер, такая рассудительная и непосредственная", — написала певица в соцсетях.

Она пожелала девочке здоровья, счастья и веры в чудеса.

Ранее в социальных сетях певицы Алексы появился пост, в котором заявлялось, что она расстаётся с мужем, фитнес-тренером Вячеславом Дайчевым. Позже звезда "Фабрики звёзд" объяснила, что не собирается разводиться с супругом. Певица заявила, что её аккаунт взломали.

Уточнения

«Фа́брика звёзд» — российское музыкальное реалити-шоу по поддержке молодых исполнителей, выходившее на разных российских телеканалах с 2002 по 2024 годы (с перерывами).



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