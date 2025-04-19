Музыкальные баталии: Бабкина опровергла критику Лазарева о выступлении молодого коллектива на шоу Ну-ка, все вместе! Хором!

1:41 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Надежда Бабкина стала приглашённым членом жюри в программе "Ну-ка, все вместе! Хором!" Её мнение об одном выступившем коллективе разошлось с точкой зрения Сергея Лазарева.

Фото: commons.wikimedia.org by Albin Olsson, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Сергей Лазарев

Лазарев посчитал, что коллектив, спевший хит 90-х, начинал за здравие, а закончил за упокой. Певец подчеркнул, что музыканты могли бы идеально спеть песню от начала до конца, если бы не одна ошибка.

"В начале всё работало: ваш стиль, образ, разные голоса. Вы были в той атмосфере, что диктовала музыка, мы это видели. Потом музыка поменялась, вы сбросили образ, — и пошла дискотека. Нужно было продолжать в той же манере, без прыжков этих… Вы же сами себе мешали петь, поэтому всё посыпалось у вас", — передаёт слова Лазарева издание "СтарХит".

Надежда Бабкина не согласилась с Лазаревым и отметила, что главное — тот драйв, с которым выступили участники. Также она обратила внимание на их молодой возраст и выразила уверенность в том, что у них обязательно всё получится.

"Страна сидит у экранов телевизоров и ждёт проекта "Ну-ка, все вместе! Хором!". Зрители не разбираются, высоко спето или низко, или кто-то что-то там сфальшивил. Они ощущают огромное ваше желание выразить радость и удовольствие своим творчеством. Вы это сделали! Видно, что вы крепкий коллектив и поёте давно. Ну и двигайтесь дальше! Какие ваши годы? Всё ещё впереди! Добьётесь ещё побед!" — заявила Бабкина.

Уточнения

Наде́жда Гео́ргиевна Ба́бкина (род. 19 марта 1950, Ахтубинск, Астраханская область) — советская и российская народная и эстрадная певица, актриса, теле- и радиоведущая, исследователь народной песни, педагог, политический и общественный деятель.



Серге́й Вячесла́вович Ла́зарев (род. 1 апреля 1983, Москва) — российский певец, актёр театра, кино и телевидения, телеведущий.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.