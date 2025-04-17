Неожиданное предложение Славы: юморист Петросян пришёл в замешательство от шутки певицы

Народный артист РСФСР Евгений Петросян сдержанно отреагировал на шокирующее предложение певицы Славы жениться на ней или её сестре.

Фото: commons.wikimedia.org by Alexey Yushenkov, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Евгений Петросян

Анастасия Сланевская, известная как певица Слава, удивила подписчиков, опубликовав видео с отдыха на пляже. В ролике она обратилась к юмористу Евгению Петросяну с неожиданным предложением: "Бросьте супругу и выберите меня или мою сестру!".

Артистка, прославившаяся хитом "Одиночество", сопроводила обращение шутливым текстом, однако реакция 78-летнего народного артиста РСФСР оказалась сдержанной.

"Даже не хочу отвечать на такое", — прокомментировал Петросян в разговоре с "Абзацем", уклонившись от дальнейших пояснений.

Юморист, женатый пятый раз, с 2019 года состоит в браке со своим директором Татьяной Брухуновой. Несмотря на 44-летнюю разницу в возрасте, пара воспитывает двоих детей, а по слухам, планирует третьего.

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Уточнения

Евге́ний Вага́нович Петрося́н (фамилия при рождении — Петрося́нц; род. 16 сентября 1945, Баку, Азербайджанская ССР, СССР) — советский и российский артист эстрады, писатель-юморист и телеведущий. Народный артист РСФСР (1991).



Сла́ва (настоящее имя — Анастасия Владимировна Сланевская, род. 15 мая 1980, Москва) — российская певица, телеведущая, киноактриса.



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