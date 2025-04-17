Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Громкая музыка или выхлоп? Камера услышит и накажет — без участия инспектора
Кудрявцева заступилась за мужа, которого обвинили в уклонении от уплаты налогов
Небольшие квартиры — большие доходы: как выбрать выгодную недвижимость для аренды
Технологическая революция: 44 планеты, имеющие шанс на жизнь, открыты благодаря AI
Россияне выбрали 50 миллионов упаковок лапши быстрого приготовления с этим вкусом – и это только в Москве
Секретные растения для тени: 5 вьющихся видов, которые оживят даже северную стену
Всё о новых пятизвёздочных курортах на Крите: чем удивят гостей
Как экспорт куриных яиц в США раскручивает цены в ЕС: детали ситуации
Гладкие, как после фотошопа: реальные способы сделать ноги идеальными к лету

Лолита Милявская ответила на нападки бойцов СВО: дорогу молодым

0:55
Шоу-бизнес

Певица Лолита Милявская отреагировала на видео, на котором участники СВО заявляют, что не хотят видеть концерты певицы.

Певица Лолита Милявская
Фото: ВК-аккаунт Лолиты Милявской is licensed under public doman
Певица Лолита Милявская

Лолита Милявская опубликовала в социальных сетях видео, на котором ребята в камуфляже говорят, что предпочли бы увидеть выступление певицы Вики Цыгановой, а Милявскую вовсе не ждут с концертом.

Лолита усомнилась в том, что двое молодых людей выражают мнение всех жителей города. Она отметила, что на её концерт были куплены почти все билеты.

"Я не против, вывешивайте афиши всех перечисленных артистов). Дорогу молодым", — написала звезда под кадрами.

Милявская принесла извинение своим любимым зрителям за очередной срыв концерта.

Ранее 61-летняя Лолита Милявская стала обладательницей награды в номинации "Легенда" премии "VOICE: Главные лица".

Уточнения

Лоли́та Ма́рковна Миля́вская (укр. Лоліта Марківна Мілявська; урождённая Горе́лик; род. 14 ноября 1963, Мукачево, Закарпатская область) — советская и российская эстрадная певица, актриса, телеведущая, режиссёр и продюсер. 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Её выбрасывают миллионы — а она способна оживить любой сад
Садоводство, цветоводство
Её выбрасывают миллионы — а она способна оживить любой сад Аудио 
Тресковый мутант в пресной воде: кто такой налим и чем он опасен
Домашние животные
Тресковый мутант в пресной воде: кто такой налим и чем он опасен Аудио 
Ответ искусственного интеллекта о Маске: так откровенно об этом ещё никто не высказывался
Наука и техника
Ответ искусственного интеллекта о Маске: так откровенно об этом ещё никто не высказывался Аудио 
Популярное
Тресковый мутант в пресной воде: кто такой налим и чем он опасен

Он не любит солнце, спит всё лето и нерестится в январе. Вот почему налима называют самой странной рыбой в наших водоёмах.

Тресковый мутант в пресной воде: кто такой налим и чем он опасен
Долгожители едят дважды в день — и вот что у них на тарелке
Долгожители едят дважды в день — и вот что у них на тарелке
На светофорах загорится четвёртый цвет — забудьте всё, чему вас учили в автошколе
Неожиданное место в Солнечной системе признали идеальным для жизни
Геополитический сдвиг: зачем США оставляют Украину и Европу за бортом? Дмитрий Плотников АЭС Белене снова нужна Болгарии, потому что у неё сменился хозяин Любовь Степушова Истории любви: несмотря на развод с Жозефиной, Наполеон любил ее до самой смерти Ирина Шлионская
Как добиться эффекта накладных ресниц — без макияжа и наращивания
Сливочный, но не тяжёлый: крем, который ешь ложкой без угрызений
Забудьте про муравейники в огороде: натуральное решение уже у вас под рукой
Забудьте про муравейники в огороде: натуральное решение уже у вас под рукой
Последние материалы
Кудрявцева заступилась за мужа, которого обвинили в уклонении от уплаты налогов
Небольшие квартиры — большие доходы: как выбрать выгодную недвижимость для аренды
Технологическая революция: 44 планеты, имеющие шанс на жизнь, открыты благодаря AI
Россияне выбрали 50 миллионов упаковок лапши быстрого приготовления с этим вкусом – и это только в Москве
Секретные растения для тени: 5 вьющихся видов, которые оживят даже северную стену
Всё о новых пятизвёздочных курортах на Крите: чем удивят гостей
Как экспорт куриных яиц в США раскручивает цены в ЕС: детали ситуации
Гладкие, как после фотошопа: реальные способы сделать ноги идеальными к лету
Не тереть, а бросить целиком: неожиданный способ варки борща
Запрещённые соседи: что никогда не сажают рядом с картошкой умные огородники
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.