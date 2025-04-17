Лолита Милявская ответила на нападки бойцов СВО: дорогу молодым

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Певица Лолита Милявская отреагировала на видео, на котором участники СВО заявляют, что не хотят видеть концерты певицы.

Фото: ВК-аккаунт Лолиты Милявской is licensed under public doman Певица Лолита Милявская

Лолита Милявская опубликовала в социальных сетях видео, на котором ребята в камуфляже говорят, что предпочли бы увидеть выступление певицы Вики Цыгановой, а Милявскую вовсе не ждут с концертом.

Лолита усомнилась в том, что двое молодых людей выражают мнение всех жителей города. Она отметила, что на её концерт были куплены почти все билеты.

"Я не против, вывешивайте афиши всех перечисленных артистов). Дорогу молодым", — написала звезда под кадрами.

Милявская принесла извинение своим любимым зрителям за очередной срыв концерта.

Ранее 61-летняя Лолита Милявская стала обладательницей награды в номинации "Легенда" премии "VOICE: Главные лица".

Уточнения

Лоли́та Ма́рковна Миля́вская (укр. Лоліта Марківна Мілявська; урождённая Горе́лик; род. 14 ноября 1963, Мукачево, Закарпатская область) — советская и российская эстрадная певица, актриса, телеведущая, режиссёр и продюсер.



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