Экс-участник Дома-2 погиб при загадочных обстоятельствах в Москве

1:06 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Российский шоу-бизнес

Тело 33-летнего Дмитрия Лукина с признаками насильственной смерти обнаружили в квартире на Щёлковском шоссе.

Фото: youtube.com by канал Телестройка, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Дмитрий Лукин

По данным источника Regnum, друг экс-телезвезды подтвердил трагическую новость: "Димы больше нет. Детали неизвестны — родные уже в курсе".

Следствие считает, что конфликт между Лукиным и его знакомым перерос в фатальную драку. Подозреваемый, получивший травмы, находится под наблюдением врачей. Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство", но допросить мужчину смогут только после стабилизации его состояния.

Лукин, уроженец Кемеровской области, стал медийной фигурой благодаря проекту "Дом-2", где строил отношения с Александрой Харитоновой и Марией Кохно. После реалити-шоу он работал на ведущих телеканалах, включая МАТЧ ТВ и СТС.

Расследование продолжается, однако ключевые вопросы — мотив преступления и детали ссоры — остаются без ответа.

Ранее Natan опроверг примирение с женой.

Уточнения

«Дом-2» — российское реалити-шоу, выходящее на телеканале «Ю» с 19 апреля 2021 года.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.