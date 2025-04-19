Могу отказать себе в продуктах питания: Валерия Ланская удивила своим отношениям к деньгам

0:48 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Валерия Ланская предпочитает работать в театре, а не в кино. Также ей очень нравится программа "Один в один", в которой она участвует.

Фото: commons.wikimedia.org by D1964T, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Валерия Ланская

Ланская рассказала в интервью Леди Mail, что она выбрала именно театр, потому что заболела им и потому что только в нём чувствует свой профессиональный рост. Знаменитость отметила, что из-за этого она зарабатывает меньше, чем могла бы, но ей не сложно экономить.

"В чём я могу себе отказать? Пожалуй, в продуктах питания и в шмотках (их у меня уже достаточно много, чтобы баловать себя реже). А еда… Конечно, хочется есть в хороших ресторанах и заказывать готовую еду на дом, но я ем мало, поэтому также могу себе отказать в этих приятностях", — добавила актриса.

Уточнения

Вале́рия Алекса́ндровна Ланска́я (род. 2 января 1987 года, Москва, СССР) — российская актриса театра и кино, певица.



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