Водонаева похвасталась улыбкой за шесть миллионов рублей: больше не целуюсь по любви

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Звезда "Дома-2" Алёна Водонаева сделала себе голливудскую улыбку за баснословные деньги.

Фото: Телеграм-канал Алёны Водонаевой is licensed under public doman Звезда Дома-2 Алёна Водонаева

Алёна Водонаева похвасталась белоснежной улыбкой с идеальными рядами зубов.

Она поведала, что три года потратила на то, чтобы добиться идеала. Звезда телестройки вспомнила, что её активно хейтили за проблемные зубы.

"В процессе зубы выглядели по разному: то передние выгибали вверх, то боковые, все "плавало" по плану. Я шепелявила, часто были дефекты речи", — написала Алёна в своём Telegram-канале.

Водонаева уверена, что "игра стоила свеч".

"Я больше не целуюсь по любви", — заявила модель.

Водонаева показала фото счетов из стоматологической клиники. В общей сложности она заплатила за зубы почти шесть миллионов рублей.

Уточнения

Алёна Ю́рьевна Водона́ева (имя при рождении — Елена; c 2023 — Алёна; род. 2 июля 1982, Тюмень) — бывшая участница реалити-шоу «Дом-2», экс-телеведущая, журналистка, писательница, фотомодель, блогер.



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