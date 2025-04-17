Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Мясо для мангала: как один сантиметр решает судьбу шашлыка
Российские туристы на майских праздниках будут в этих странах: топ-5 самых популярных направлений
На даче может быть опасно: эта инфекция в почве провоцирует опасные заболевания
Первый в мире винный город появится на юге России
Цвет творога и корочка кулича имеют значение: как выбрать продукты на Пасху, рассказали эксперты
Мойка головы или приговор прическе? Разоблачён опасный ритуал красоты
Как дачникам справиться с болью в спине во время работ по саду: советы терапевта
Новостроек стало в два раза меньше, а денег потрачено больше: в ХМАО стали меньше строить жилья
Муравьи сбегают в панике: аромат, который превращает дом в запретную зону

Водонаева похвасталась улыбкой за шесть миллионов рублей: больше не целуюсь по любви

0:53
Шоу-бизнес

Звезда "Дома-2" Алёна Водонаева сделала себе голливудскую улыбку за баснословные деньги.

Звезда Дома-2 Алёна Водонаева
Фото: Телеграм-канал Алёны Водонаевой is licensed under public doman
Звезда Дома-2 Алёна Водонаева

Алёна Водонаева похвасталась белоснежной улыбкой с идеальными рядами зубов.

Она поведала, что три года потратила на то, чтобы добиться идеала. Звезда телестройки вспомнила, что её активно хейтили за проблемные зубы.

"В процессе зубы выглядели по разному: то передние выгибали вверх, то боковые, все "плавало" по плану. Я шепелявила, часто были дефекты речи", — написала Алёна в своём Telegram-канале.

Водонаева уверена, что "игра стоила свеч".

"Я больше не целуюсь по любви", — заявила модель.

Водонаева показала фото счетов из стоматологической клиники. В общей сложности она заплатила за зубы почти шесть миллионов рублей.

Уточнения

Алёна Ю́рьевна Водона́ева (имя при рождении — Елена; c 2023 — Алёна; род. 2 июля 1982, Тюмень) — бывшая участница реалити-шоу «Дом-2», экс-телеведущая, журналистка, писательница, фотомодель, блогер.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Как добиться эффекта накладных ресниц — без макияжа и наращивания
Красота и стиль
Как добиться эффекта накладных ресниц — без макияжа и наращивания Аудио 
Время над ними не властно: 5 пород собак, живущих почти 20 лет
Домашние животные
Время над ними не властно: 5 пород собак, живущих почти 20 лет Аудио 
Популярное
Тресковый мутант в пресной воде: кто такой налим и чем он опасен

Он не любит солнце, спит всё лето и нерестится в январе. Вот почему налима называют самой странной рыбой в наших водоёмах.

Тресковый мутант в пресной воде: кто такой налим и чем он опасен
Долгожители едят дважды в день — и вот что у них на тарелке
Долгожители едят дважды в день — и вот что у них на тарелке
На светофорах загорится четвёртый цвет — забудьте всё, чему вас учили в автошколе
Неожиданное место в Солнечной системе признали идеальным для жизни
Геополитический сдвиг: зачем США оставляют Украину и Европу за бортом? Дмитрий Плотников АЭС Белене снова нужна Болгарии, потому что у неё сменился хозяин Любовь Степушова Истории любви: несмотря на развод с Жозефиной, Наполеон любил ее до самой смерти Ирина Шлионская
Как добиться эффекта накладных ресниц — без макияжа и наращивания
Сливочный, но не тяжёлый: крем, который ешь ложкой без угрызений
Забудьте про муравейники в огороде: натуральное решение уже у вас под рукой
Забудьте про муравейники в огороде: натуральное решение уже у вас под рукой
Последние материалы
Российские туристы на майских праздниках будут в этих странах: топ-5 самых популярных направлений
На даче может быть опасно: эта инфекция в почве провоцирует опасные заболевания
Первый в мире винный город появится на юге России
Цвет творога и корочка кулича имеют значение: как выбрать продукты на Пасху, рассказали эксперты
Мойка головы или приговор прическе? Разоблачён опасный ритуал красоты
Как дачникам справиться с болью в спине во время работ по саду: советы терапевта
Новостроек стало в два раза меньше, а денег потрачено больше: в ХМАО стали меньше строить жилья
Муравьи сбегают в панике: аромат, который превращает дом в запретную зону
Спущенное колесо — не приговор, но и не шутка: когда ещё можно ехать, а когда — уже нельзя
Рост ИИ и криптовалют может оставить нас без света — предостережение Маска
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.