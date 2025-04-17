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Natan опроверг слухи о воссоединении с супругой: следите за информацией

0:53
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Поп-исполнитель Алишер Мирзохонов, известный под сценическим псевдонимом Natan, опроверг информацию о возвращении супруги Анастасии Швецовой.

Natan с женой
Фото: instagram.com by личный аккаунт Анастасии Швецовой в Инстаграм* (запрещён в РФ), https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Natan с женой

Несмотря на желание восстановить отношения, артист признал: примирения пока не произошло.

"Сейчас стоит наблюдать за развитием событий, а официальные заявления последуют позже", — заявил он Telegram-каналу "Звездач".

Ранее издание Super опубликовало кадры с дня рождения Мирзохонова в марте, где пара появлялась вместе: на видео Швецова и Natan танцевали и обнимались, а певец, по словам очевидцев, посвящал жене песни.

Журналисты также обратили внимание на обручальное кольцо на его руке и совместное фото на заставке телефона.

Ранее Лив Тайлер рассказала об отношениях с родным и приёмным отцами.

Уточнения

Ната́н Ми́ров, (наст. имя Алишер Азизович Мирзохонов) (род. 17 марта 1986, Курган-Тюбе, Таджикская ССР, СССР), более известный как Ната́н (англ. Natan) — российский рэпер и телеведущий, артист лейбла Black Star.

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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