Natan опроверг слухи о воссоединении с супругой: следите за информацией

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Поп-исполнитель Алишер Мирзохонов, известный под сценическим псевдонимом Natan, опроверг информацию о возвращении супруги Анастасии Швецовой.

Фото: instagram.com by личный аккаунт Анастасии Швецовой в Инстаграм* (запрещён в РФ), https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Natan с женой

Несмотря на желание восстановить отношения, артист признал: примирения пока не произошло.

"Сейчас стоит наблюдать за развитием событий, а официальные заявления последуют позже", — заявил он Telegram-каналу "Звездач".

Ранее издание Super опубликовало кадры с дня рождения Мирзохонова в марте, где пара появлялась вместе: на видео Швецова и Natan танцевали и обнимались, а певец, по словам очевидцев, посвящал жене песни.

Журналисты также обратили внимание на обручальное кольцо на его руке и совместное фото на заставке телефона.

Ранее Лив Тайлер рассказала об отношениях с родным и приёмным отцами.

Уточнения

Ната́н Ми́ров, (наст. имя Алишер Азизович Мирзохонов) (род. 17 марта 1986, Курган-Тюбе, Таджикская ССР, СССР), более известный как Ната́н (англ. Natan) — российский рэпер и телеведущий, артист лейбла Black Star.



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