Песни, написанные вместе с женой: Вячеслав Бутусов раскрыл мистический смысл совместного творчества

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После того как Вячеслав Бутусов встретил свою будущую жену, его жизнь уже не была прежней. Только с того момента он по-настоящему почувствовал себя живым. Об этом певец рассказал изданию Snob.ru.

Фото: flickr.com by Toshiyuki IMAI, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Гитара

Судьбоносная встреча закончилась свадьбой, но история любви продолжается и по сей день. Бутусов признался, что пишет некоторые песни вместе с супругой и видит в этом особый сакральный смысл.

"В этом есть элемент мистической единоцелостности близких людей, потому что где двое — там Бог, — рассуждает исполнитель.

Также Бутусов рассказал, что раньше не любил некоторые песни из собственного репертуара, но со временем сроднился с ними.

Уточнения

Вячесла́в Генна́дьевич Буту́сов (род. 15 октября 1961, Красноярск, СССР) — советский и российский рок-музыкант, певец, композитор, писатель, общественный деятель, актёр; заслуженный артист Российской Федерации (2019), лауреат премии Ленинского комсомола (1989).



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