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Крис Мартин из Coldplay посвятил песню российскому фанату и намекнул на концерт в России

Шоу-бизнес » Зарубежный

Солист группы Coldplay Крис Мартин устроил неожиданный сюрприз для российского поклонника во время концерта в Сеуле.

Крис Мартин
Фото: youtube.com by канал BBC Music, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Крис Мартин

В середине выступления музыкант заметил в толпе зрителя с надписью "Russi" на экране телефона и спросил о его происхождении. Услышав ответ, Мартин поприветствовал фаната со сцены, вызвав овации зала.

Растроганный россиянин не сдержал слёз, а вокалист, импровизируя, спел: "Мы обязательно приедем к вам однажды".

Эмоциональный момент стал вирусным в соцсетях, а фанаты начали обсуждать возможный тур Coldplay в России.

На этом позитивные новости для любителей зарубежной музыки не заканчиваются. Рэперы Offset и Tyga анонсировали концерты в Москве, а Джаред Лето, фронтмен Thirty Seconds to Mars, в недавнем интервью пообещал "вернуться к российским поклонникам очень скоро".

Ранее Юрий Лоза отказался от бесплатных выступлений ко Дню России.

Уточнения

Кристофер Энтони Джон Мартин (англ. Christopher Anthony Martin; род. 2 марта 1977, Эксетер, графство Девон, Англия, Великобритания) — британский музыкант. 

Coldplay ([ˈkəʊldpleɪ]) — британская рок-группа, созданная в Лондоне в 1998 году.

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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