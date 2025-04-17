Солист группы Coldplay Крис Мартин устроил неожиданный сюрприз для российского поклонника во время концерта в Сеуле.
В середине выступления музыкант заметил в толпе зрителя с надписью "Russi" на экране телефона и спросил о его происхождении. Услышав ответ, Мартин поприветствовал фаната со сцены, вызвав овации зала.
Растроганный россиянин не сдержал слёз, а вокалист, импровизируя, спел: "Мы обязательно приедем к вам однажды".
Эмоциональный момент стал вирусным в соцсетях, а фанаты начали обсуждать возможный тур Coldplay в России.
На этом позитивные новости для любителей зарубежной музыки не заканчиваются. Рэперы Offset и Tyga анонсировали концерты в Москве, а Джаред Лето, фронтмен Thirty Seconds to Mars, в недавнем интервью пообещал "вернуться к российским поклонникам очень скоро".
Ранее Юрий Лоза отказался от бесплатных выступлений ко Дню России.
Кристофер Энтони Джон Мартин (англ. Christopher Anthony Martin; род. 2 марта 1977, Эксетер, графство Девон, Англия, Великобритания) — британский музыкант.
Coldplay ([ˈkəʊldpleɪ]) — британская рок-группа, созданная в Лондоне в 1998 году.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
То, что вы обычно выбрасываете, может вернуть к жизни ваши грядки. Один шаг — и кожура превращается в натуральное суперудобрение.