Юрий Лоза высказался о бесплатных концертах: где справедливость, если футболисты получают миллионы?

1:10 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Российский шоу-бизнес

Певец Юрий Лоза высказался о заявлении депутата Госдумы Нины Останиной, призвавшей артистов выступать на праздничных мероприятиях ко Дню Победы без гонораров.

Фото: youtube.com by канал Алена, блин!, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Юрий Лоза

Музыкант подчеркнул, что вопрос оплаты труда должен быть прозрачным.

"Если на концерты выделяются бюджетные средства, почему артисты обязаны работать бесплатно? Другое дело, если деньги не предусмотрены вовсе", — пояснил он свою позицию.

Лоза провёл параллель с доходами российских футболистов, получающих миллионы за матчи: "Когда мне говорят о бесплатных выступлениях, я спрашиваю: зачем тогда собирают средства на больных детей или поддержку СВО, если в других сферах платят такие суммы?".

14 апреля Останина раскритиковала звёзд за "покупной патриотизм", заявив, что гонорары за концерты в честь Дня Победы недопустимы. По её мнению, артисты должны благодарить ветеранов "от души", а не за деньги, ведь "именно благодаря им мы живы".

Ранее стало известно, что Блейк Лайвли вошла в список 100 самых влиятельных персон мира.

Уточнения

Ю́рий Эдуа́рдович Лоза́ (род. 1 февраля 1954, Свердловск, СССР) — советский и российский автор-исполнитель в жанре бард-рок, певец, композитор, поэт-песенник, музыкальный критик, блогер.



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