Юрий Лоза высказался о бесплатных концертах: где справедливость, если футболисты получают миллионы?

Певец Юрий Лоза высказался о заявлении депутата Госдумы Нины Останиной, призвавшей артистов выступать на праздничных мероприятиях ко Дню Победы без гонораров.
Музыкант подчеркнул, что вопрос оплаты труда должен быть прозрачным.
"Если на концерты выделяются бюджетные средства, почему артисты обязаны работать бесплатно? Другое дело, если деньги не предусмотрены вовсе", — пояснил он свою позицию.
Лоза провёл параллель с доходами российских футболистов, получающих миллионы за матчи: "Когда мне говорят о бесплатных выступлениях, я спрашиваю: зачем тогда собирают средства на больных детей или поддержку СВО, если в других сферах платят такие суммы?".
14 апреля Останина раскритиковала звёзд за "покупной патриотизм", заявив, что гонорары за концерты в честь Дня Победы недопустимы. По её мнению, артисты должны благодарить ветеранов "от души", а не за деньги, ведь "именно благодаря им мы живы".
Ранее стало известно, что Блейк Лайвли вошла в список 100 самых влиятельных персон мира.
Ю́рий Эдуа́рдович Лоза́ (род. 1 февраля 1954, Свердловск, СССР) — советский и российский автор-исполнитель в жанре бард-рок, певец, композитор, поэт-песенник, музыкальный критик, блогер.
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