На высоте: Регина Бурд показала редкий кадр с Сергеем Жуковым и годовалым сыном

1:06 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Российский шоу-бизнес

Супруга лидера группы "Руки Вверх!" Регина Бурд опубликовала в личном блоге трогательное фото, на котором Сергей Жуков нянчится с их младшим сыном Эваном во время авиаперелёта.

Фото: instagram.com by личный аккаунт Регины Бурд в Инстаграм* (запрещён в РФ), https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Сергей Жуков с сыном

Годовалый малыш стал четвёртым ребёнком пары: старшие дети — Ника (16 лет), Энджел (14) и Мирон (10) — также часто появляются в семейных постах.

История Жукова и Бурд началась в Ереване во время совместных гастролей. "Она сразу выделялась скромностью — отказалась от свидания, не дала номер и даже не позволила проводить её домой", — вспоминал певец. Несмотря на это, артист не сдался: спустя 10 месяцев ухаживаний ему удалось добиться первого поцелуя.

Бывшая солистка группы "Сливки" позже признавалась, что не спешила связывать жизнь с Жуковым, у которого за плечами был предыдущий брак и дочь. "Сергей проявил настойчивость, но дал мне время", — отмечала Регина.

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Уточнения

Серге́й Евге́ньевич Жу́ков (род. 22 мая 1976, Димитровград, Ульяновская область) — российский певец, музыкант, предприниматель, музыкальный продюсер, теле- и радиоведущий, диджей.



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