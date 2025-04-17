Кирилл Сафонов вспомнил о свадьбе с Сашей Савельевой: её заслуга, что я жив и здоров

Актёр Кирилл Сафонов, известный по сериалу "Татьянин день", в личном блоге выложил снимок со свадьбы с певицей Сашей Савельевой, сделанный 15 лет назад.

Фото: instagram.com by личный аккаунт Кирилла Сафонова в Инстаграм* (запрещён в РФ), https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Кирилл Сафонов и Саша Савельева

В подписи он процитировал фрагмент из моноспектакля "Обратный билет": "Саша прошла со мной через всё. То, что я всё ещё здесь — целиком её заслуга".

Пара, поженившаяся в 2010 году, воспитывает сына Леона, родившегося в марте 2019-го. Роды стали испытанием: мальчик появился на свет недоношенным, с весом 2 кг, и провёл несколько недель в реанимации. Савельева не раз говорила, что до сих пор с дрожью вспоминает тот период, но благодарна медикам за спасение ребёнка.

Летом 2024-го в СМИ появилась информация о возможном разрыве супругов. Поводом стал отъезд Сафонова за границу, в то время как Савельева осталась с Леоном в Москве. Позже актёр пояснил, что находился в Венеции со старшей дочерью Анастасией, которая работает моделью и проживает в США.

Ранее Анна Семенович заговорила о завершении карьеры.

Уточнения

Кири́лл Лео́нович Сафо́нов (род. 21 июня 1973, село Ермаковское, Красноярский край, РСФСР, СССР) — российский актёр театра, кино и дубляжа.



Алекса́ндра Влади́мировна (Са́ша) Саве́льева (род. 25 декабря 1983, Москва, СССР) — российская певица, бывшая солистка поп-группы «Фабрика» (2002—2019), образованной в 2002 году на проекте «Фабрика звёзд-1».



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