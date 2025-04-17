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Ольга Бузова показала свой шикарный ужин: идеальный вечер

0:48
Шоу-бизнес

Звезда "Дома-2" Ольга Бузова показала, как выглядит её идеальный вечер.

Певица Ольга Бузова
Фото: Телеграм-канал Ольги Бузовой is licensed under public doman
Певица Ольга Бузова

Ольга Бузова опубликовала в своём Telegram-канале фото, на котором она запечатлена за шикарно сервированным столом.

Поющая ведущая сейчас работает в Китае на съёмках шоу "Сокровища императора".

После работы Бузова находит время на то, чтобы побаловать себя шикарными блюдами.

На фото Ольга запечатлена с бокалом некого полупрозрачного напитка. Перед ней за столом расставлены морепродукты — креветки, устрицы и другие дары моря.

"Идеальный вечер", — написала Ольга под кадрами.

Ранее Алёна Водонаева показала свою предельно аскетичную трапезу, состоящую из гречки, яйца и чая.

Уточнения

О́льга И́горевна Бу́зова (в период брака Тара́сова; род. 20 января 1986, Ленинград, СССР) — российская певица, телеведущая, актриса театра и кино, дизайнер. Участница, а позднее ведущая реалити-шоу «Дом-2» на телеканале «ТНТ».

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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