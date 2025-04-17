Ольга Бузова показала свой шикарный ужин: идеальный вечер

Звезда "Дома-2" Ольга Бузова показала, как выглядит её идеальный вечер.
Ольга Бузова опубликовала в своём Telegram-канале фото, на котором она запечатлена за шикарно сервированным столом.
Поющая ведущая сейчас работает в Китае на съёмках шоу "Сокровища императора".
После работы Бузова находит время на то, чтобы побаловать себя шикарными блюдами.
На фото Ольга запечатлена с бокалом некого полупрозрачного напитка. Перед ней за столом расставлены морепродукты — креветки, устрицы и другие дары моря.
"Идеальный вечер", — написала Ольга под кадрами.
Ранее Алёна Водонаева показала свою предельно аскетичную трапезу, состоящую из гречки, яйца и чая.
О́льга И́горевна Бу́зова (в период брака Тара́сова; род. 20 января 1986, Ленинград, СССР) — российская певица, телеведущая, актриса театра и кино, дизайнер. Участница, а позднее ведущая реалити-шоу «Дом-2» на телеканале «ТНТ».
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