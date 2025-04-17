Собчак пожаловалась на синдром советского туриста за границей

Ксения Собчак объяснила, что такое ССТ — синдром советского туриста.
Ксения Собчак, которая сейчас путешествует в Каппадокии с семилетним сыном Платоном, призналась, что наслаждается неспешностью своего отдыха за границей.
"Больше всего я боюсь в путешествиях того, что я назвала "ССТ" — Синдром Советского Туриста", — написала Ксения в своём Telegram-канале.
Она отметила, что выезжающие из СССР люди стремились посмотреть все достопримечательности в предельно короткие сроки, попутно купив джинсы, предполагая, что выезд за рубеж для них может быть последним в жизни.
"СССР уже нет, а ССТ — есть", — уверена журналистка.
Собчак рассказала, что она любит неспешность — спокойно пить кофе на веранде и читать книги перед сном.
Ранее сын Собчак Платон поставил на место мать, которая вздумала его эксплуатировать.
Ксе́ния Анато́льевна Собча́к (род. 5 ноября 1981, Ленинград) — российская журналистка, медиаменеджер, теле- и радиоведущая, актриса, сценаристка, продюсер кино и телевидения, общественный деятель, автор нескольких книг.
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