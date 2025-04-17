Марк Эйдельштейн признался, что завидовал Борисову: Юру номинируют, а меня — нет

1:07 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Звезда оскароносного фильма "Анора" Марк Эйдельштейн не стал скрывать, что его задевал успех Юрия Борисова.

Фото: ВК-аккаунт Юрия Борисова is licensed under public doman Актёры Юрий Борисов и Марк Эйдельштейн

Марк Эйдельштейн признался, что завидовал популярности Юрия Борисова, которого выдвигали в номинанты на престижные кинопремии. Его обижало то, что его в этом плане игнорируют.

Преодолеть негатив Марку помог сам Борисов.

"В какой-то момент мне стало очень стрёмно. Это произошло на кинопремии Gotham Awards. Раньше мы ровненько шли, а потом — бах! Юру номинируют, а меня — нет. И я прямо почувствовал, как у меня появляется внутри тьма", — рассказал актёр на шоу "ВПИСКА".

Эйдельштейн решил поговорить на эту тему с самим Борисовым. Разговором Марк остался доволен. Он назвал Юрия "мудрым чуваком".

Борисов, по словам Марка, понял его эмоции и поблагодари его за то, что он поделился своими переживаниями.

Ранее Марк Эйдельштейн признался, что потерял голову от Насти Ивлеевой.

Уточнения

Премия Американской академии кинематографических искусств и наук (англ. Academy Awards, дословно — «премия Академии»), с 1940-х годов известная как «О́скар» (англ. Oscar), — американская кинопремия, созданная в 1929 году и традиционно вручаемая деятелям киноискусства за их вклад в создание кинофильмов.



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