Валерия показала, какой сюрприз устроил ей Пригожин с утра в день рождения

Иосиф Пригожин разбудил певицу Валерию, устроив жене сюрприз, который она оценила не до конца.
Певица Валерия опубликовала в социальных сетях видео, на котором её супруг Иосиф Пригожин будит супругу, стоя возле кровати с тортиком.
Звезда просыпается красивая и накрашенная в пижаме и радуется поздравлению. Потом певица заметила свечи в виде цифр на торте. Её не устроило число 57. Она убрала пятёрку, заменив её двойкой.
Когда получилось число 27, она с удовольствием задула свечи.
"Утро нового года моей жизни. Сейчас как никогда понимаю, что возраст — это всего лишь цифры. Жизнь продолжается, и она прекрасна", — написала певица под кадрами.
Ранее Валерия показала, как мотивирует Пригожина на занятия спортом.
Вале́рия (полное имя — Вале́рия Ю́рьевна Перфи́лова; имя при рождении — А́лла; род. 17 апреля 1968, Аткарск, Саратовская область, СССР) — советская и российская эстрадная певица, выпускница Аткарского музыкального вуза (1985).
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