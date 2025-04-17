Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Секреты ухода за кожей от француженок: что скрывают их косметички
Ваша собака хочет вам сказать кое-что важное — научитесь её слышать
Цены на авиабилеты Аэрофлота: сколько стоило улететь в Ленинград в 1980 году
Немецкая мечта разрушена: Isdera подала заявление о банкротстве
Новый электрокроссовер от Vauxhall: что предлагает Grandland Electric
Быстро в форму и без скуки: 5 направлений, которые покоряют залы и сердца в 2025 году
Ошибка, которую совершают все хозяева — и она ломает психику щенка
Диета 2025: те же плюсы, что от голодания — но с едой на тарелке
Африканские горы на подоконнике: как воссоздать родину замиокулькаса в квартире

Экстрасенс Александр Шепс ставит жуткие условия для клиентов в своём договоре

0:57
Шоу-бизнес

Звезда шоу "Битва экстрасенсов" Александр Шепс требует от клиентов огромных жертв, обещая снять с них порчу. 

Экстрасенс Александр Шепс
Фото: ВК-аккаунт Александра Шепса is licensed under public doman
Экстрасенс Александр Шепс

Как пишет Telegram-канал SHOT, Александр Шепс прописывает в договоре жуткое условие для тех, кто хочет, чтобы с них сняли порчу. Сообщается, что якобы в его договоре стоит пункт, предполагающий смерть четверых родственников.

На этот пожаловалась одна из клиентов экстрасенса. Желающих же попасть на приём к Шепсу немало, очередь выстроилась из 30 тысяч человек. 

Медиум просит за своим услуги 50 тысяч рублей в час. Он практикует также любовные привороты. Порчу он снимает неохотно, предупреждая клиентов, что это может привести к кончине родственников. 

Верящие в силу магии люди месяцами ждут возможности попасть на приём к звезде мистического шоу. 

Уточнения

«Би́тва экстрасе́нсов» (с 23-го сезона — «Но́вая битва экстрасенсов») — российское антинаучное телешоу на ТНТ, участники которого изображают обладание сверхспособностями.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Немецкие ракеты: стал известен ответ России на передачу ФРГ ракет ВСУ
Военные новости
Немецкие ракеты: стал известен ответ России на передачу ФРГ ракет ВСУ
Прощай, микроволновка: комбинированная конвекционная печь — новый тренд на кухне
Недвижимость
Прощай, микроволновка: комбинированная конвекционная печь — новый тренд на кухне Аудио 
Популярное
Её выбрасывают миллионы — а она способна оживить любой сад

То, что вы обычно выбрасываете, может вернуть к жизни ваши грядки. Один шаг — и кожура превращается в натуральное суперудобрение.

Её выбрасывают миллионы — а она способна оживить любой сад
Купил шины — остался без них: новая схема весеннего развода
Купил шины — остался без них: новая схема весеннего развода
Ответ искусственного интеллекта о Маске: так откровенно об этом ещё никто не высказывался
Необычный салат с плавленым сыром — почему он такой вкусный
Геополитический сдвиг: зачем США оставляют Украину и Европу за бортом? Дмитрий Плотников АЭС Белене снова нужна Болгарии, потому что у неё сменился хозяин Любовь Степушова Истории любви: несмотря на развод с Жозефиной, Наполеон любил ее до самой смерти Ирина Шлионская
Мыльные ногти ворвались в моду — и стерли всё лишнее с ваших рук
Тресковый мутант в пресной воде: кто такой налим и чем он опасен
Жизнь на Земле могла быть не первой: что показали марсианские цепочки
Жизнь на Земле могла быть не первой: что показали марсианские цепочки
Последние материалы
Африканские горы на подоконнике: как воссоздать родину замиокулькаса в квартире
Белый потолок устарел: трендовые оттенки для современного дома
Эффект как после салона, но дома: эти недорогие корейские бренды знают тайну здоровых волос
Почему макароны по-флотски — это вкус детства?
Кошка спит на подушке: не умиляйтесь раньше времени
Моуринью станет национальным тренером
Симуляция или реальность: как интуиция учёных перекрывает страхи будущего
Многофункциональные журнальные столики: изучаем тренды 2025 года
Квартиры в России должны стоить на 50% меньше, чем сейчас: что говорит эксперт
Эволюция закрыла путь назад: дельфины оказались в ловушке
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.