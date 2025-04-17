Экстрасенс Александр Шепс ставит жуткие условия для клиентов в своём договоре

0:57 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Звезда шоу "Битва экстрасенсов" Александр Шепс требует от клиентов огромных жертв, обещая снять с них порчу.

Фото: ВК-аккаунт Александра Шепса is licensed under public doman Экстрасенс Александр Шепс

Как пишет Telegram-канал SHOT, Александр Шепс прописывает в договоре жуткое условие для тех, кто хочет, чтобы с них сняли порчу. Сообщается, что якобы в его договоре стоит пункт, предполагающий смерть четверых родственников.

На этот пожаловалась одна из клиентов экстрасенса. Желающих же попасть на приём к Шепсу немало, очередь выстроилась из 30 тысяч человек.

Медиум просит за своим услуги 50 тысяч рублей в час. Он практикует также любовные привороты. Порчу он снимает неохотно, предупреждая клиентов, что это может привести к кончине родственников.

Верящие в силу магии люди месяцами ждут возможности попасть на приём к звезде мистического шоу.

Уточнения

«Би́тва экстрасе́нсов» (с 23-го сезона — «Но́вая битва экстрасенсов») — российское антинаучное телешоу на ТНТ, участники которого изображают обладание сверхспособностями.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.