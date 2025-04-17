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Оксана Самойлова заступилась за Чумакова: это норма отношений

0:55
Шоу-бизнес

Блогер Оксана Самойлова объяснила, почему не видит в словах Алексея Чумакова абьюза по отношению к Юлии Ковальчук.

Певцы Алексей Чумаков и Юлия Ковальчук
Фото: ВК-аккаунт Юлии Ковальчук is licensed under public doman
Певцы Алексей Чумаков и Юлия Ковальчук

Оксана Самойлова заступилась за Чумакова, который вызывал гнев публики после скандального интервью.

Супруга рэпера Джигана, которая имеет за плечами опыт 13-летнего брака, уверена что Алексей и Юлия — крепкая, гармоничная пара.

"Я не увидела там ничего такого, о чём все говорят, там, абьюз и так далее. Просто это норма их отношений, где он угорает над ней", — выразила своё мнение блогер на публичном мероприятии "Прорыв года".

Она напомнила о том, что супруги прожили вместе 17 лет. Это, по её мнению, говорит о том, что им всё нравится в их отношениях.

Ранее Алексей Чумаков оправдал мужской свой интерес к красивым женщинам.

Уточнения

Ю́лия Оле́говна Ковальчу́к (после замужества — Чумако́ва; род. 12 ноября 1982, Волжский) — российская певица и телеведущая. Бывшая солистка поп-группы «Блестящие» (2001—2008).

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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