Марк Эйдельштейн установил рекорд: 111 раз сказал одно и то же слово в одном интервью

Молодой российский актёр Марк Эйдельштейн вновь привлёк внимание общественности своим участием в шоу "Вписка". В ходе интервью он произнёс слово "чувак" 111 раз, установив своеобразный рекорд.
Во время беседы Эйдельштейн делился историями о своей карьере после фильма "Анора", встречах с американскими звёздами и личной жизни. Слово "чувак" стало его излюбленным обращением, что не осталось незамеченным зрителями. Фразы вроде "Чувак, это тот, кто я думаю" и "Чувак, такое бывает только раз в жизни" быстро разошлись в социальных сетях.
Пользователи интернета активно комментировали выступление актёра:
"67 против 111 — мощно"
"Он переплюнул Макана?"
"Когда слово "чувак" стало знаком препинания?"
"Уложился в красивую цифру"
"Ты ему слово, а он тебе — чувак"
Ранее Эйдельштейн уже становился объектом внимания благодаря своим выступлениям и интервью, в которых он делился своими взглядами и опытом в индустрии развлечений.
Марк Алекса́ндрович Эйдельште́йн (род. 18 февраля 2002, Нижний Новгород) — российский актёр.
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