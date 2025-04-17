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Марк Эйдельштейн установил рекорд: 111 раз сказал одно и то же слово в одном интервью

1:07
Шоу-бизнес

Молодой российский актёр Марк Эйдельштейн вновь привлёк внимание общественности своим участием в шоу "Вписка". В ходе интервью он произнёс слово "чувак" 111 раз, установив своеобразный рекорд.

Марк Эйдельштейн
Фото: commons.wikimedia.org by DedaSasha, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Марк Эйдельштейн

Во время беседы Эйдельштейн делился историями о своей карьере после фильма "Анора", встречах с американскими звёздами и личной жизни. Слово "чувак" стало его излюбленным обращением, что не осталось незамеченным зрителями. Фразы вроде "Чувак, это тот, кто я думаю" и "Чувак, такое бывает только раз в жизни" быстро разошлись в социальных сетях.

Пользователи интернета активно комментировали выступление актёра:

  • "67 против 111 — мощно"

  • "Он переплюнул Макана?"

  • "Когда слово "чувак" стало знаком препинания?"

  • "Уложился в красивую цифру"

  • "Ты ему слово, а он тебе — чувак"

Ранее Эйдельштейн уже становился объектом внимания благодаря своим выступлениям и интервью, в которых он делился своими взглядами и опытом в индустрии развлечений.

Уточнения

Марк Алекса́ндрович Эйдельште́йн (род. 18 февраля 2002, Нижний Новгород) — российский актёр.

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Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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