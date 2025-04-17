Илон Маск предложил миллионы за молчание: что скрывают его возлюбленные

1:40 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Илон Маск, известный своими амбициозными проектами и эксцентричными поступками, вновь оказался в центре внимания. На этот раз причиной стала информация о его попытках заключить соглашения о неразглашении с матерями своих детей.​

Фото: commons.wikimedia.org by Trevor Cokley, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Илон Маск

Недавно стало известно, что Маск предложил 26-летней Эшли Сент-Клер, с которой у него родился сын Ромулус в сентябре 2024 года, $15 миллионов единовременной выплаты и $100 тысяч ежемесячно в обмен на молчание о его отцовстве до достижения ребенком 21 года. Сент-Клер отказалась от предложения и публично раскрыла детали их отношений.​

По словам Джареда Бирчалла, помощника Маска, подобные соглашения предприниматель заключал и с другими матерями своих детей, включая певицу Граймс и сотрудницу Neuralink Шивон Зилис.

Сент-Клер также сообщила, что Маск настаивал на кесаревом сечении, считая, что это положительно влияет на развитие мозга ребенка, и был против обрезания. Сент-Клер, будучи еврейкой, предпочла естественные роды и отказалась от обоих предложений.​

Пара познакомилась весной 2023 года через социальные сети. Маск пригласил Сент-Клер, тогда работавшую операционным менеджером сайта The Babylon Bee, в офис X в Сан-Франциско, а позже предложил ей полететь на его частном самолете на Род-Айленд. По словам Сент-Клер, Маск часто говорил о совместных детях и даже предложил выбрать имя после их первой близости.

Уточнения

И́лон Рив Маск (англ. Elon Reeve Musk, МФА: [ˈiːlɒn 'mʌsk]; род. 28 июня 1971[…], Претория, ЮАР) — американский предприниматель, инженер и миллиардер, политический и общественный деятель.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.