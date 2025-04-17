Не для откровенного контента: зачем Аманда Байнс пошла на OnlyFans

1:16 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Актриса Аманда Байнс, известная по фильмам "Она — мужчина" и "Чего хочет девушка", объявила о запуске своего аккаунта на платформе OnlyFans. В своих социальных сетях она подчеркнула, что не планирует публиковать откровенный контент, а хочет использовать платформу для общения с поклонниками через личные сообщения. ​

Фото: commons.wikimedia.org by The Heart Truth, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Аманда Байнс

После завершения девятилетней опеки в 2022 году Байнс сосредоточилась на творчестве и моде. В октябре 2024 года она представила совместную коллекцию одежды с дизайнером Остином Баббитом, известным как Asspizza, включающую футболки и шорты с её собственными рисунками. Также планируется проведение поп-ап выставки с её работами.

Стоимость подписки на её OnlyFans составляет $50 в месяц. Байнс подчёркивает, что её цель — наладить прямую связь с фанатами, сохраняя при этом личные границы.​

Этот шаг стал частью её возвращения в публичную сферу после периода, связанного с проблемами психического здоровья и зависимостями. Сейчас актриса продолжает работать над своим благополучием и творческими проектами. ​

Уточнения

Ама́нда Ло́ра Байнс (англ. Amanda Laura Bynes; род. 3 апреля 1986, Таузанд-Окс, Калифорния, США) — американская актриса, экс-участница телешоу «Всякая всячина».



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.