Актриса Аманда Байнс, известная по фильмам "Она — мужчина" и "Чего хочет девушка", объявила о запуске своего аккаунта на платформе OnlyFans. В своих социальных сетях она подчеркнула, что не планирует публиковать откровенный контент, а хочет использовать платформу для общения с поклонниками через личные сообщения.
После завершения девятилетней опеки в 2022 году Байнс сосредоточилась на творчестве и моде. В октябре 2024 года она представила совместную коллекцию одежды с дизайнером Остином Баббитом, известным как Asspizza, включающую футболки и шорты с её собственными рисунками. Также планируется проведение поп-ап выставки с её работами.
Стоимость подписки на её OnlyFans составляет $50 в месяц. Байнс подчёркивает, что её цель — наладить прямую связь с фанатами, сохраняя при этом личные границы.
Этот шаг стал частью её возвращения в публичную сферу после периода, связанного с проблемами психического здоровья и зависимостями. Сейчас актриса продолжает работать над своим благополучием и творческими проектами.
Ама́нда Ло́ра Байнс (англ. Amanda Laura Bynes; род. 3 апреля 1986, Таузанд-Окс, Калифорния, США) — американская актриса, экс-участница телешоу «Всякая всячина».
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
То, что вы обычно выбрасываете, может вернуть к жизни ваши грядки. Один шаг — и кожура превращается в натуральное суперудобрение.