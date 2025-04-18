Нутрициолог объяснила, как правильно прерывать многодневный пост

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Интегративный нутрициолог Юлия Шарапова рассказала, как безболезненно для организма выходить из Великого поста. Певец Юрий Лоза признался, что опасается прерывать своё воздержание от скоромной пищи.

Фото: Дмитрий Плотников Pravda.Ru by Нейросеть Пасха

Юрий Лоза сообщил, что постился Великий пост, и организм теперь подсказывает ему не нарушать воздержания и продолжить отказываться от употребления мяса, яиц и молока.

Эксперт отметила, что существуют диеты, в рамках которых человек отказывается от употребления определённых продуктов питания.

"Организм у нас очищается, а потом потихонечку добавляем эти продукты в рацион и отслеживаем свою реакцию на данный продукт", — рассказала специалист в беседе с Pravda.ru.

Она посоветовала добавлять в рацион продукт и следить за реакцией организма.

"Смотрим, нет ли вздутия, высыпания, слизи из носа, чихания, то есть это всё может быть как результат непереносимости определенного вида продукта", — рассказала нутрициолог.

В случае проблем с потреблением мяса Шарапова советует обратиться к гастроэнтерологу, чтобы проверить ЖКТ.

Эксперт подчеркнула, что аминокислоты и белки человек не может получить в полном объёме из растительной пищи.

Уточнения

Вели́кий по́ст (греч. Μεγάλη Τεσσαρακοστή «Вели́кая Четыредеся́тница») — центральный пост во всех исторических церквях, цель которого — подготовка христианина к празднованию Пасхи; соответствующий период литургического года.



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