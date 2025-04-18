Нутрициолог объяснила, как правильно прерывать многодневный пост

Интегративный нутрициолог Юлия Шарапова рассказала, как безболезненно для организма выходить из Великого поста. Певец Юрий Лоза признался, что опасается прерывать своё воздержание от скоромной пищи.
Юрий Лоза сообщил, что постился Великий пост, и организм теперь подсказывает ему не нарушать воздержания и продолжить отказываться от употребления мяса, яиц и молока.
Эксперт отметила, что существуют диеты, в рамках которых человек отказывается от употребления определённых продуктов питания.
"Организм у нас очищается, а потом потихонечку добавляем эти продукты в рацион и отслеживаем свою реакцию на данный продукт", — рассказала специалист в беседе с Pravda.ru.
Она посоветовала добавлять в рацион продукт и следить за реакцией организма.
"Смотрим, нет ли вздутия, высыпания, слизи из носа, чихания, то есть это всё может быть как результат непереносимости определенного вида продукта", — рассказала нутрициолог.
В случае проблем с потреблением мяса Шарапова советует обратиться к гастроэнтерологу, чтобы проверить ЖКТ.
Эксперт подчеркнула, что аминокислоты и белки человек не может получить в полном объёме из растительной пищи.
Вели́кий по́ст (греч. Μεγάλη Τεσσαρακοστή «Вели́кая Четыредеся́тница») — центральный пост во всех исторических церквях, цель которого — подготовка христианина к празднованию Пасхи; соответствующий период литургического года.
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