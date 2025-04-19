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77 лет счастья: Михаил Шуфутинский рассказал о своём здоровье и третьем браке

1:01
Шоу-бизнес

Несмотря на свой возраст, Михаил Шуфутинский чувствует себя в отличной форме, не жалуется на здоровье, полон сил и готов продолжать работать. Об рассказывает mk.ru.

Михаил Шуфутинский
Фото: commons.wikimedia.org by DedaSasha, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Михаил Шуфутинский

"Мне — 77 лет. Сорок лет — это совсем другое, но на здоровье, тьфу-тьфу, не жалуюсь. Чувствую себя вполне. Что касается возраста, то мне друзья говорят: "Да ладно, старик, — тебе 77? Вполне дашь 76!" Я хочу сказать, что у меня всё нормально: я не болею, мои дети живы-здоровы", — рассказал он.

Михаил Шуфутинский продолжает давать концерты, ездить на гастроли и радовать публику. Он поделился, что очень счастлив в третьем браке с женой Светланой Уразовой, которая на тридцать лет моложе его. Жена сопровождает его во всех поездках и бывает на всех его концертах. Сам Михаил Шуфутинский считает, что любовь его жены — это его награда.

Уточнения

Михаи́л Заха́рович Шуфути́нский (род. 13 апреля 1948, Москва) — советский и российский эстрадный певец, шансонье, пианист, исполнитель и музыкальный продюсер.

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Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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