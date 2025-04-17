Стас Пьеха рассказал, как справляется с приступами агрессии

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Певец Стас Пьеха рассказал о своих принципах, которые помогают ему избегать конфликтов.

Фото: Инстаграм Стаса Пьехи is licensed under public doman Певец Стас Пьеха

Стас Пьеха поделился интересными фактами о себе. Он признался, что иногда у него случаются приступы обесценивания своих достижений и агрессии.

"В эти дни я иду туда, где люди выздоравливают и делюсь своими чувствами, не несу их в социум", — написал артист в социальных сетях.

Пьеха отметил, что запретил себе включаться в разборки на дорогах.

"Я не открываю окна и двери автомобиля, я не дерусь на улице и не включаюсь в конфликты… (за исключением самых крайних случаев)", — рассказал выпускник "Фабрики звёзд".

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Уточнения

Стас Пье́ха (полное имя Станислав Пятрасович Пье́ха, при рождении — Герулис, (лит. Stanislavas Gerulis); род. 13 августа 1980, Ленинград, СССР) — российский певец, поэт и телеведущий польского и литовского происхождения. Участник проекта «Фабрика звёзд».



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