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Ида Галич спустилась в московское метро и восхитилась подземкой

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Шоу-бизнес

Блогера Иду Галич впечатлил внешний вид столичного метрополитена.

Блогер Ида Галич
Фото: Телеграм-канал Иды Галич is licensed under public doman
Блогер Ида Галич

Ида Галич объяснила, что заставило её добираться до дома на метро после съёмочного дня.

"Оставили машину вместе с бедным Аланом и пошли с Аланой Георгиевой в сторону м. Лефортово", — написала звезда Интернета в своём Telegram-канале.

Беременная блогер отметила, что поехала на метро, чтобы успеть "потискать сына".

Галич восхитилась праздничным убранством станции Метро к Пасхе. Она опубликовала фото с подвешенными к потолку муляжами крашенных яиц.

Ранее сообщалось, зачем Ксения Бородина спустилась в метро с дочками.

Уточнения

И́да Васи́льевна Га́лич (род. 3 мая 1990, ГДР) — российская телеведущая, певица и блогер.

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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