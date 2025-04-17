Министерство юстиции России внесло фонды Элтона Джона в черный список — что скрывается за этим решением?

1:19 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Министерство юстиции России сочло нежелательным действие фондов Элтона Джона на территории нашей страны и внесло их в соответствующий список. Это английский и американский фонды по борьбе со СПИДом и фонд "Справедливость для журналистов". Такое решение было принято из-за отрицательного отношения Элтона Джона к СВО, а также из-за того, что он не является приверженцем традиционных ценностей, сообщает РИА Новости.

Фото: commons.wikimedia.org by David Shankbone, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Элтон Джон

78-летний Элтон Джон продолжает принимать участие в телевизионных программах, хотя состояние его здоровья в последнее время ухудшилось. В прошлом году в поездке во Францию Элтон Джон заразился глазной инфекцией, и его зрение значительно ухудшилось, но он продолжает лечение.

"Я выздоравливаю, но процесс очень медленный, и пройдёт некоторое время, прежде чем зрение вернётся к поражённым глазам", — делился певец.

Недавно Элтон Джон изменил своё отношение к американской певице Мадонне. Они в течении двадцати лет испытывали неприязнь друг к другу, из-за чего Мадонна очень переживала. Элтон Джон публично нелестно отзывался о певице, но на одном из телешоу попросил прощения у Мадонны, и всё закончилось примирением.

Уточнения

Сэр Э́лтон Геркуле́с Джон (англ. Elton Hercules John; имя при рождении — Ре́джиналд Ке́ннет Дуа́йт (англ. Reginald Kenneth Dwight); род. 25 марта 1947, Пиннер, Мидлсекс, Англия, Великобритания) — британский певец, пианист и композитор.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.