Певица Слава призвала Петросяна бросить Брухунову и жениться на ней

Певица Слава уверена, что она лучше подходит на роль жены Евгения Петросяна, чем его нынешняя супруга Татьяна Брухунова.
Певица Слава записала в социальных сетях хулиганское видео с пляжа.
На кадрах исполнительница хита "Одиночество — сволочь" показала, как они с подругой вольготно отдыхают на пляже у моря в бикини на лежанках.
Звезда попросила свою подругу исполнить песню из репертуара Евгения Петросяна.
"Эй, девчонка, зацени музон", — задорно пропела женщина.
После этого певица Слава обратилась к 79-летнему юмористу. Она объяснила Евгению Вагановичу, что ему следует бросить свою нынешнюю супругу и взять в жёны её.
Ранее Татьяна Брухунова нарушила молчание после тревожных новостей о здоровье Петросяна.
Евге́ний Вага́нович Петрося́н (фамилия при рождении — Петрося́нц; род. 16 сентября 1945, Баку, Азербайджанская ССР, СССР) — советский и российский артист эстрады, писатель-юморист и телеведущий. Народный артист РСФСР (1991).
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Хочешь сэкономить на шинах? Осторожно — вместо выгодной покупки можешь получить пустой кошелёк. Как не попасться на уловки интернет-аферистов?