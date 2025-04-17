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Певица Слава призвала Петросяна бросить Брухунову и жениться на ней

0:54
Шоу-бизнес

Певица Слава уверена, что она лучше подходит на роль жены Евгения Петросяна, чем его нынешняя супруга Татьяна Брухунова.

Певица Слава
Фото: ВК-аккаунт певицы Славы is licensed under public doman
Певица Слава

Певица Слава записала в социальных сетях хулиганское видео с пляжа.

На кадрах исполнительница хита "Одиночество — сволочь" показала, как они с подругой вольготно отдыхают на пляже у моря в бикини на лежанках.

Звезда попросила свою подругу исполнить песню из репертуара Евгения Петросяна.

"Эй, девчонка, зацени музон", — задорно пропела женщина.

После этого певица Слава обратилась к 79-летнему юмористу. Она объяснила Евгению Вагановичу, что ему следует бросить свою нынешнюю супругу и взять в жёны её.

Ранее Татьяна Брухунова нарушила молчание после тревожных новостей о здоровье Петросяна.

Уточнения

Евге́ний Вага́нович Петрося́н (фамилия при рождении — Петрося́нц; род. 16 сентября 1945, Баку, Азербайджанская ССР, СССР) — советский и российский артист эстрады, писатель-юморист и телеведущий. Народный артист РСФСР (1991).

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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