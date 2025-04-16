Почему Ани Лорак пришлось обновить украинский паспорт и избавиться от отчества

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Вышедшая замуж певица Ани Лорак позаботилась о продлении своего украинского гражданства, пишет EADaily.

Фото: ВК-аккаунт Ани Лорак is licensed under public doman Певица Ани Лорак

Как сообщает Telegram-канал Mash, Ани Лорак вынуждена была обновить украинский паспорт за рубежом, так как в России посольств Украины нет.

Звезда отправила данные в ФНС, так как планирует выступать в России. Информация гласит, что Лорак избавилась от своего отчества, так как в новых украинских паспортах такой графы больше нет.

У Ани Лорак пока нет российского гражданства, она только собирает документы на получение паспорта РФ.

На Украине на певицу наложили ряд санкций. У неё отняли её госнаграды, она попала в список "предателей Украины".

Ани Лорак активно выступает в России. Летом у неё запланирован гастрольный тур по городам России.

Уточнения

А́ни Ло́рак (укр. Ані Лорак; настоящее имя — Кароли́на Миросла́вовна Куе́к (укр. Кароліна Мирославівна Куєк); род. 27 сентября 1978, Кицмань, Черновицкая область) — украинская эстрадная певица, композитор, поэтесса, телеведущая.



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