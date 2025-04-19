Готов ли Григорий Лепс бесплатно спеть в День Победы? Ответ его директора заставляет задуматься

Недавно депутат Государственной Думы Нина Останина выступила с критикой по поводу платных выступлений артистов в День Победы.
Директор певца Григория Лепса отметил, что, если надо, Лепс выступит бесплатно. Об этом Владимир Урюпин рассказал в беседе с изданием "Подъём".
"Что решат наши слуги закона, то и будем делать. От нашего мнения мало что зависит, к сожалению. Нас никто не спрашивает, прежде чем принимают какие-то законы, поэтому абсолютно без разницы. Как сделают — будем подчиняться", — отреагировал на инициативу Останиной Урюпин.
Певица Вика Цыганова заявила, что в День Победы она никогда не берёт денег за свои выступления. Исполнительница посчитала безнравственным ждать оплату в такой день, а вот продюсер Иосиф Пригожин считает, наоборот, что выступление артистов — это работа, а за работу надо платить. Он отметил, что депутаты показывают себя не с лучшей стороны, требуя бесплатно трудиться.
Григо́рий Ви́кторович Лепс (настоящая фамилия Лепсвери́дзе; род. 16 июля 1962, Сочи, Краснодарский край) — советский и российский эстрадный певец (артист-вокалист), музыкант, композитор, музыкальный продюсер, бизнесмен, ресторатор; народный артист Российской Федерации (2022), заслуженный артист Республики Ингушетия (2004), народный артист Карачаево-Черкесской Республики (2015).
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