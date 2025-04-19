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Мне как мужчине этого хочется: Чумаков удивил новым откровением о Ковальчук — что он думает о её карьере?

1:05
Шоу-бизнес

На премии Bravo супруги Алексей Чумаков и Юлия Ковальчук ответили на вопросы журналистов. Об этом сообщает ТВ Mail.

Алексей Чумаков
Фото: commons.wikimedia.org by Okras, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Алексей Чумаков

Чумакова спросили, как он относится к тому, что Юлия Ковальчук много времени посвящает карьере, на что он ответил, что не собирается препятствовать жене в её начинаниях.

"Я хочу, чтобы она была счастлива. В зависимости от того, что ей больше приносит счастья, тем пусть и занимается. Но мне бы хотелось, чтобы она, конечно, меньше чуть-чуть была вне дома. Мне как мужчине этого хочется. Но я не запрещаю ей быть в других местах, если она хочет", — ответил певец.

Не так давно Чумаков дал интервью Светлане Бондарчук, в котором он рассказал о своей первой реакции, когда познакомился с Юлией. Подписчики резко осудили Чумакова и призывали Юлию Ковальчук бросить мужа с недостойным поведением, но певица ответила, что не видит ничего обидного в его словах и что у неё есть чувство юмора.

Уточнения

Алексей Гео́ргиевич Чумако́в (род. 12 марта 1981, Самарканд) — российский эстрадный певец, телеведущий и актёр.

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Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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