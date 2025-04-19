Йоко Оно открывает секрет: этот таинственный египетский артефакт возрастом 3000 лет хранился в её с Ленноном доме

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Йоко Оно — вдова Джона Леннона — издала книгу. Она вспоминает, что у бывшего битла был египетский саркофаг возрастом 3 тысячи лет — это последняя мумия, которой разрешили покинуть Египет.

Фото: nationaalarchief.nl by Joost Evers / Anefo, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Джон Леннон и Йоко Оно

В 1973 году Джон Леннон и Йоко Оно купили квартиру 72 в культовом доме "Дакота" в Нью-Йорке, где бывший битл был убит прямо у входа спустя много лет.

Резиденция площадью 450 квадратных метров с панорамным видом на Центральный парк стала убежищем тишины и созерцания для пары. Но самым символическим пространством дома стал Белый зал.

Полностью оформленная Йоко, комната следовала минималистской эстетике Сибуи, вдохновлённой японскими традициями. Это была почти неземная, полностью белая обстановка, в которой стоял такой же белый рояль Steinway — тот самый, на котором Леннон играл в клипе Imagine.

Необычная коллекция

Но, несмотря на преднамеренную простоту, в комнате был один объект, который бросался в глаза и привлекал внимание, — акриловая коробка на белом постаменте длиной около 1,5 метра. Внутри находился египетский саркофаг возрастом 3 тысячи лет.

По словам Эллиота Минца, американского телеведущего и близкого друга пары, артефакт был последней мумией, которую разрешили увезти из Египта до того, как местное правительство запретило экспорт древностей.

История описана в книге "Джон, Йоко и я" (издательство Sextante), в которой Минц вспоминает, как предложил паре сделать рентген саркофага: кто знает, подумал он, там могут быть спрятаны драгоценности или золото, но Йоко ответила, что самое ценное — магия мумии.

Увлечение Джона Леннона и Йоко Оно искусством и мистикой известно. Йоко даже владеет одной из самых ценных частных коллекций произведений искусства в мире.

В коллекции восемь картин Рене Магритта — одной из его картин заинтересовалось само французское правительство, а также работы Фернана Леже, Тамары Лемпицкой и гравюры, подписанные Энди Уорхолом, изображающие Леннона и Йоко.

В "Дакоте" смесь искусства, духовности и истории проявлялась в каждом предмете. Но ни один из них не был таким необычным и наполненным символизмом, как древний саркофаг, хранящийся в самом сердце Белого зала абсолютной тишины.

Уточнения

Джон Уи́нстон О́но Ле́ннон (англ. John Winston Ono Lennon; имя при рождении — Джон Уи́нстон Ле́ннон; 9 октября 1940, Ливерпуль, Великобритания — 8 декабря 1980, Нью-Йорк, США) — британский рок-музыкант, певец, поэт, композитор, художник, писатель и активист, добившийся всемирной известности как основатель, соавтор, вокалист и ритм-гитарист группы The Beatles.



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