Иван Ургант возродил рубрику Взгляд снизу и обратился к зрителям: не забывайте!

Телеведущий Иван Ургант отметил 47-летие необычным способом — выпустив новый эпизод культовой рубрики "Взгляд снизу" в личном блоге.

Фото: instagram.com by Личный аккаунт Ивана Урганта в Инстаграм* (запрещён в РФ), https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Иван Ургант

В семиминутном видео, опубликованном 19 апреля, к нему присоединилась бывшая соведущая Алла Михеева. Ролик, стилизованный под формат шоу "Вечерний Ургант", завершился обращением юбиляра к зрителям.

"Не забывайте про Урганта. Помните о нём, чтобы просто не сойти с ума", — отметил шоумен.

Публикация вызвала волну ностальгии у подписчиков. В комментариях пользователи массово поздравляли Урганта с днём рождения и выражали надежду на его возвращение на федеральное ТВ.

Это первый за долгое время контент Урганта, связанный с "Вечерним…", закрытым в 2022 году. Ранее ведущий избегал публичных упоминаний о проекте, сосредоточившись на закадровой работе и редких постах в соцсетях.

Ранее стало известно, сможет ли Николай Басков помириться с единственным сыном.

Уточнения

Ива́н Андре́евич У́ргант (род. 16 апреля 1978, Ленинград) — российский актёр театра, кино, телевидения и дубляжа, режиссёр, сценарист, продюсер, шоумен, теле- и радиоведущий, певец, композитор, юморист, гитарист и мультиинструменталист.



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