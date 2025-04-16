Образ окрашен в чёрные тона: эксперт рассказала, почему сын Баскова не простит отца

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Народный артист России Николай Басков, несмотря на статус самого известного "натурального блондина" страны, уже более 15 лет остается холостяком после развода со Светланой Шпигель. Помимо личной жизни, певца тревожит отчуждение единственного сына Бронислава, который отказался от общения с отцом.

Фото: youtube.com by канал Николай Басков, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Николай Басков

По мнению психолога Марианны Абравитовой, разрыв с сыном обусловлен сформированным негативным образом Баскова у ребёнка.

"Мировоззрение Бронислава в отношении отца окрашено исключительно в чёрные тона. Те, кто его воспитывал, создали этот образ, и Николай уже не сможет его изменить", — заявила она в разговоре с интернет-изданием "Подмосковье Сегодня".

Что касается личной жизни, психолог уверена: Басков лишь создаёт имидж "вечного холостяка", но в реальности остается востребованным мужчиной. По её словам, артист является целостной личностью с духовными ценностями, следовательно, он всё равно будет тянуться к семье.

Абравитова уверена, что Басков обязательно заключит брак, так как желающих стать его спутницей более чем предостаточно. Помимо этого, специалист указала на мудрость и демократичность артиста, умеющего общаться с окружающими без надменности.

Ранее стало известно, что Данила Козловский появится на Первом канале после длительного перерыва.

Уточнения

Никола́й Ви́кторович Ба́сков (при рождении Баско́в; род. 15 октября 1976, Москва, СССР) — российский эстрадный и оперный певец, композитор, телеведущий, киноактёр, педагог.



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