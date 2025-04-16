Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Выбирай Россию: ответ Путина на сотрудничество в космосе
Россию — в космос: раскрыты научные планы РФ
Нам нужна Россия: объективная реальность изучения космоса Западом
Сделано в России: космические станции Европы сделаны на разработках РФ
Международный космос: стал известен ответ России на вызовы в космосе
Требуется Россия: судьба космических проектов РФ и США
Он интеллигентный: Седокова публично призналась в симпатии молодому актёру
На пульсе науки: студенты МГТУ Баумана встретились с Путиным
Парад изобретений: работы студентов МГТУ Баумана оценены на высшем уровне

Образ окрашен в чёрные тона: эксперт рассказала, почему сын Баскова не простит отца

1:27
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Народный артист России Николай Басков, несмотря на статус самого известного "натурального блондина" страны, уже более 15 лет остается холостяком после развода со Светланой Шпигель. Помимо личной жизни, певца тревожит отчуждение единственного сына Бронислава, который отказался от общения с отцом.

Николай Басков
Фото: youtube.com by канал Николай Басков, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Николай Басков

По мнению психолога Марианны Абравитовой, разрыв с сыном обусловлен сформированным негативным образом Баскова у ребёнка.

"Мировоззрение Бронислава в отношении отца окрашено исключительно в чёрные тона. Те, кто его воспитывал, создали этот образ, и Николай уже не сможет его изменить", — заявила она в разговоре с интернет-изданием "Подмосковье Сегодня".

Что касается личной жизни, психолог уверена: Басков лишь создаёт имидж "вечного холостяка", но в реальности остается востребованным мужчиной. По её словам, артист является целостной личностью с духовными ценностями, следовательно, он всё равно будет тянуться к семье.

Абравитова уверена, что Басков обязательно заключит брак, так как желающих стать его спутницей более чем предостаточно. Помимо этого, специалист указала на мудрость и демократичность артиста, умеющего общаться с окружающими без надменности.

Ранее стало известно, что Данила Козловский появится на Первом канале после длительного перерыва.

Уточнения

Никола́й Ви́кторович Ба́сков (при рождении Баско́в; род. 15 октября 1976, Москва, СССР) — российский эстрадный и оперный певец, композитор, телеведущий, киноактёр, педагог.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Почему американская фура — это квартира на колёсах, а европейская — спальник для йети
Авто
Почему американская фура — это квартира на колёсах, а европейская — спальник для йети Аудио 
Радиоактивная Финляндия: что стоит за ситуацией на финской АЭС
Наука и техника
Радиоактивная Финляндия: что стоит за ситуацией на финской АЭС Аудио 
Он весит больше, чем курица, пахнет сдобой и почти не шевелится — но вы точно его полюбите
Домашние животные
Он весит больше, чем курица, пахнет сдобой и почти не шевелится — но вы точно его полюбите Аудио 
Популярное
Фрукт, который не найти в магазине, но он вкуснее торта и полезнее брокколи

Самый питательный фрукт в мире выглядит странно, растёт в горах и напоминает десерт. Но внутри него — коктейль из витаминов и пользы.

Фрукт, который не найти в магазине, но он вкуснее торта и полезнее брокколи
Скинуть до 15 кг веса можно без тренировок и диет: нужно просто ходить и отдыхать по этому принципу
Скинуть до 15 кг веса можно без тренировок и диет: нужно просто ходить и отдыхать по этому принципу
Ещё чуть-чуть, и время остановится: что происходит с вращением седьмой планеты
Радиоактивная Финляндия: что стоит за ситуацией на финской АЭС
Мария Шукшина: Сегодня в кино нет цензуры в первую очередь для греха Анжела Якубовская Загадочная игра политиков: почему мир между Россией и США становится реальностью? Дмитрий Плотников Возвращение поставок трубопроводного газа в ЕС рискованно для России Любовь Степушова
Не блонд и не шатен: знакомься с оттенком, который захватил салоны
Первый бутон — и первая ошибка: как не загубить перец в самом начале пути
Китай под ударом: почему россияне массово отказываются от китайских автомобилей
Китай под ударом: почему россияне массово отказываются от китайских автомобилей
Последние материалы
Сделано в России: космические станции Европы сделаны на разработках РФ
Международный космос: стал известен ответ России на вызовы в космосе
Он интеллигентный: Седокова публично призналась в симпатии молодому актёру
На пульсе науки: студенты МГТУ Баумана встретились с Путиным
Парад изобретений: работы студентов МГТУ Баумана оценены на высшем уровне
Цыганов высказался о выборе профессии: почему актёр связал свою жизнь с театром
Взлом через Word: Запад попытался взломать оборонное предприятие РФ, подробности
10 городков Вирджинии, которые круче любого мегаполиса
Возвращение СССР: в России ответили на отзыв независимости Украины
Режиссёр сериала Склиф раскрыла профнепригодность Асмус: что произошло на съёмках?
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.