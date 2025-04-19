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Не уговорили: Алсу объяснила простой причиной свой отказ от участия в Сокровищах императора

1:11
Шоу-бизнес

Многие коллеги Алсу по шоу-бизнесу принимают участие в различных реалити-шоу. В отличие от коллег, Алсу не собирается участвовать в подобных программах. Она рассказала, что её приглашали в проект "Сокровища императора". Алсу отказалась от участия, заявив, что не собирается проверять себя на прочность. Певица прекрасно понимает свои потребности и не видит для себя смысла в жёстком экстриме.

Китай
Фото: flickr.com by Rod Waddington, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Китай

"Меня тоже приглашали в этот проект, но я отказалась в силу некоторых причин. Вообще, реалити пока не совсем моя тема. Всё, что связано с какими-то моментами выживания, поедания разных червячков — не моё. Концерты, съёмки, любимый зритель — это вот пожалуйста", — сообщила Алсу в беседе с "Teleprogramma.pro".

После недавнего развода с Яном Абрамовым Алсу активнее занялась творчеством. Она часто выезжает на гастроли. Недавно певица записала несколько новых песен. Творческая карьера по настоящему приносит певице радость и удовлетворение, а за выпусками реалити-шоу она с удовольствием следит по телевизору.

Уточнения

Алсу́ Рали́фовна Абра́мова (девичья фамилия — Са́фина; род. 27 июня 1983, Бугульма, Татарская АССР, РСФСР, СССР), более известная мононимно как Алсу́ — российская певица, телеведущая, актриса. Заслуженная артистка РФ (2018), народная артистка Республики Татарстан (2010), народная артистка Республики Башкортостан (2019).

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Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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