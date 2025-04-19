Секреты невесты Лепса в надёжных руках: певица Марго поклялась молчать о тайнах Авроры Кибы

0:46 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певица Марго в последнее время очень сдружилась с Авророй Кибой — невестой Григория Лепса.

Фото: flickr.com by Francisco Puente, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Дверная ручка

Марго поделилась в беседе с порталом "Страсти" о том, насколько Аврора интересный и умный человек, способный всегда поддержать беседу. Аврора стала настолько доверять Марго, что раскрывает ей те стороны жизни, которые скрыты от посторонних глаз.

"С Авророй мы общаемся очень много, я знаю многие её секреты, но ни за что ни с кем ими не поделюсь, потому что я умею их хранить. Аврора совсем молоденькая девочка, ей всего 19 лет, но она уже многое прошла в жизни, поэтому очень повзрослела. Нам есть о чём с ней поговорить. Мы понимаем друг друга", — поделилась Марго.

Уточнения

Маргари́та Алекса́ндровна Овся́нникова (род. 21 марта 1996, Макеевка, Донецкая область, Украина), более известна под сценическим псевдонимом Margo — российская певица и блогер.



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