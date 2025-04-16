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Неожиданный гость у британских скаутов: принцесса Кейт явилась инкогнито

Шоу-бизнес » Зарубежный

Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон, занимающая пост сопредседателя скаутского движения, инкогнито посетила мероприятие у озера Уиндермир в Великобритании.

Кейт Миддлтон
Фото: instagram.com by официальный аккаунт Кенсингтонского дворца в Инстаграм, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Кейт Миддлтон

Вместе с главой скаутов Дуэйном Филдсом она провела время с подростками 10-15 лет, обсудив роль природы в укреплении физического и эмоционального здоровья. В рамках визита был представлен короткометражный фильм, где Кейт подчеркнула: "Связь с природой для меня — источник духовной гармонии. Это место, где можно обрести покой и восстановить силы в нашем стремительном мире".

Филдс добавил, что пребывание на свежем воздухе помогает молодым людям развивать лидерские качества, эмпатию и устойчивость к жизненным вызовам: "Природа даёт возможность создавать дружеские связи и воспоминания, которые остаются на всю жизнь". Кейт поддержала его мысль.

"Даже если не все чувствуют ту же связь с окружающей средой, её ценность для баланса и личностного роста невозможно переоценить", — подчеркнула она.

Встреча прошла в неформальной обстановке: участники делились опытом, участвовали в активностях и обсуждали, как природные условия влияют на формирование уверенности в себе.

Ранее Пьер Ришар рассказал о винодельне.

Уточнения

Кэ́трин принцесса Уэльская (англ. Catherine, Princess of Wales; в девичестве Кэ́трин Эли́забет Миддлтон (англ. Catherine Elizabeth Middleton); род. 9 января 1982, Рединг) — супруга наследника британского престола принца Уэльского Уильяма. 

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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