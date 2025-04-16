Продюсер Пригожин обрушился на коллег: пора сажать за мат в песнях

Продюсер Иосиф Пригожин и певица Валерия в интервью Лауре Джугелии затронули острые темы современной культуры. Пригожин, известный резкими высказываниями, обрушился на артистов, использующих ненормативную лексику в текстах песен.
Он признался, что и сам может иногда "ругаться как сапожник", однако есть границы.
"Мат при детях, женщинах, на публике — это неприемлемо. Бесит, когда это становится нормой", — заявил он, подчеркнув, что сам избегает пропаганды нецензурной речи.
Продюсер выступил за введение юридической ответственности за распространение мата в медиа и музыке и отметил, что за такие песни пора сажать. Кроме того, Пригожин призвал "очистить" русский язык от заимствований из английского, назвав их "засорением".
Валерия в ходе беседы не комментировала инициативы супруга, однако ранее не раз поддерживала его позицию по вопросам культурной политики.
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Ио́сиф И́горевич Приго́жин (род. 2 апреля 1969, Махачкала) — российский музыкальный продюсер, бизнесмен.
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