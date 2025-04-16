Продюсер Пригожин обрушился на коллег: пора сажать за мат в песнях

1:07 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Российский шоу-бизнес

Продюсер Иосиф Пригожин и певица Валерия в интервью Лауре Джугелии затронули острые темы современной культуры. Пригожин, известный резкими высказываниями, обрушился на артистов, использующих ненормативную лексику в текстах песен.

Фото: youtube.com by канал FAMETIME TV, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Иосиф Пригожин

Он признался, что и сам может иногда "ругаться как сапожник", однако есть границы.

"Мат при детях, женщинах, на публике — это неприемлемо. Бесит, когда это становится нормой", — заявил он, подчеркнув, что сам избегает пропаганды нецензурной речи.

Продюсер выступил за введение юридической ответственности за распространение мата в медиа и музыке и отметил, что за такие песни пора сажать. Кроме того, Пригожин призвал "очистить" русский язык от заимствований из английского, назвав их "засорением".

Валерия в ходе беседы не комментировала инициативы супруга, однако ранее не раз поддерживала его позицию по вопросам культурной политики.

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Уточнения

Ио́сиф И́горевич Приго́жин (род. 2 апреля 1969, Махачкала) — российский музыкальный продюсер, бизнесмен.



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