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Не алкоголь, не депрессия: вдова Лёвкина раскрыла, как на самом деле переживает потерю артиста

1:00
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Маруся Лёвкина, супруга покойного артиста Владимира Лёвкина, поделилась эмоциями с подписчиками в соцсетях.

Марина Лёвкина
Фото: youtube.com by канал Не принято обсуждать, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Марина Лёвкина

С момента смерти музыканта, скончавшегося пять месяцев назад в возрасте 57 лет, вдова не стала скрывать тяжести потери, но подчеркнула, что не позволяет горю разрушить её жизнь.

"Я не впала в депрессию, не искала спасения в алкоголе или других крайностях. Бывают сложные моменты, но я стараюсь справляться сама", — призналась Левкина.

Она поблагодарила дочь Нику, родителей, друзей и поклонников за поддержку, которая помогает ей сохранять силы. По словам Маруси, основное время она посвящает воспитанию ребёнка, находя в этом отдушину.

Артист, известный по группе "На-На", умер в конце 2024 года после продолжительной болезни.

Ранее Виталий Милонов разнёс певца Шамана из-за высоких гонораров.

Уточнения

Владимир Александрович Лёвкин (6 июня 1967, Москва — 17 ноября 2024, Москва) — советский и российский певец, бывший участник группы «На-На» (1989—1998).

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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